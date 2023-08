Schulen in Lichte und Schmiedefeld kooperieren über Kreisgrenzen hinweg

Lichte/Schmiedefeld Vertrag unterzeichnet - Bildungseinrichtungen erhoffen sich Synergieeffekte für den langfristigen Erhalt beider Häuser

Mit einer Kooperationsvereinbarung besiegelten die Staatliche Grundschule Schmiedefeld und die Staatliche Regelschule Lichte am Mittwoch die weitere Zusammenarbeit. Das Besondere daran ist, dass dies über Kreisgrenzen hinweg geschieht, denn für die Einrichtung in Lichte ist der Kreis Sonneberg Schulträger, für die Schmiedefelder Schule die Stadt Saalfeld.

„Mit dieser Kooperationsvereinbarung soll die bereits bestehende, effektive und langjährige Zusammenarbeit zwischen beiden Schulen untermauert und gefestigt werden“, erklärte die Lichtener Schulleiterin Jutta Bergmann. Ziel sei, dass eine allumfassende Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler für ein längeres gemeinsames Lernen in beiden Schulen im Mittelpunkt stehe. Insbesondere ziele die Kooperation auf den Erhalt beider Schulen ab.

Inhalte der Vereinbarung in zehn Punkten fixiert

Die Inhalte der Vereinbarung sind in zehn Punkten fixiert, beginnend von der Schullaufbahn bis zur Zusammenarbeit mit Hilfe des Schulfördervereins beider Bildungseinrichtungen. Der existiert seit dem 22. Februar 2011. Er unterstützt sowohl finanziell als auch inhaltlich beide Schulen, beispielsweise mit der Organisation von Tanzstunden, Tag der Berufe, Beiträge bei Schulfeste und Tage der offenen Tür.

Mit der steigenden Zahl der Schüler von 115 in der Regelschule Lichte und 100 in der Grundschule Schmiedefeld dürften auch Diskussionen über den Bestand beider Gebäude vom Tisch sein. Jutta Bergmann: „Ich bin mit meinen Kollegen in der Lage, die Stundentafel der Thüringer Schulordnung fast vollständig zu erfüllen.“ Die Regelschule beschäftigt acht Lehrerinnen und einen Lehrer. Eine Lehrerin, die bereits in Rente ist, gibt vier Stunden in Französisch.

Kurzfristige Abordnungen erschweren die Planung

Die Klassen in Schmiedefeld haben alle über 20 Schüler. Man würde zwar gern zwei erste Klassen aus den 28 Schülern bilden, was aber nicht vom Schulamt genehmigt worden wäre. Wie die Schmiedefelder Schulleiterin Siri Walter mitteilt, sei es mit der Erfüllung der Thüringer Schultafel sehr schwer, da Kolleginnen bei anderen Schulen aushelfen müssten. Wünschenswert sei eine zeitigere Information des Schulamtes, insbesondere, wenn es um die Belegung der Klassen für den Schulanfang ginge.