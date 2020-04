Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulfahrpläne treten ab 4. Mai wieder in Kraft

Das regionale Nahverkehrsunternehmen KomBus fährt in der kommenden Woche vom 27. bis 30. April weiterhin nach Ferienfahrplänen.

Da durch das Land Thüringen die Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die Abiturklassen ab kommenden Montag, 27. April 2020 festgelegt wurde, werden Abiturienten angehalten, die Beförderung zu den Gymnasien möglichst eigenständig zu organisieren. Schüler, denen sich weder mit den Ferienfahrplänen noch privat eine Alternative zum Erreichen ihrer Bildungsstätten für diese vier Tage bietet, melden sich bitte telefonisch bis Mittwoch, den 22. April 2020 bei den jeweils zuständigen Schulverwaltungsämtern.

Für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind die Mitarbeiter der Schulverwaltung unter 03671/ 823381 erreichbar.

Betroffene Abiturienten aus dem Saale-Orla-Kreis melden sich bitte unter der Telefonnummer 03663/ 488 742 oder per E-Mail an schulverwaltung@lrasok.thueringen.de. Die Schulverwaltungsämter prüfen die Sachverhalte und organisieren in Abstimmung mit KomBus die Beförderung zum Schulstandort und zurück.

Ab dem 4. Mai 2020 öffnen alle Schularten für die jeweiligen Abschlussklassen. Bei KomBus treten ab diesem Zeitpunkt wieder die regulären Schulfahrpläne in Kraft. In Abstimmung mit den Schulverwaltungsämtern und den Schulen kann der Fahrplan weiterhin um nicht benötigte Fahrten reduziert werden. Selbst bei Aktivierung aller möglichen Ressourcen wird es Fahrgästen und Schülern nicht möglich sein, in den Bussen die gebotenen Abstandsregeln untereinander einzuhalten.

KomBus empfiehlt daher das Tragen eines entsprechenden Mund- und Nasenschutzes und die unbedingte Einhaltung der Hygieneregeln in den Fahrzeugen. Einer Schutzmaskenpflicht in Bussen und Bahnen besteht in Thüringen – ausgenommen in den Städten Jena und Nordhausen – noch nicht.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter am KomBus- Servicetelefon unter 03671 / 52 5199 zur Verfügung. Alle aktuellen Informationen sind auch auf der KomBus- Website unter www.kombus-online.eu abrufbar.