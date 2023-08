Schulstart in Saalfeld mit Bauarbeiten in der Reinhardstraße

Saalfeld Bildungseinrichtungen derzeit nur im Einbahnstraßenverkehr erreichbar - drei neue Vollsperrungen seit Montag

Die Reinhardstraße in Saalfeld ist schon seit geraumer Zeit eine Baustelle, hier werden Leitungen im Tiefbau verlegt. Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres konnte zwar die Vollsperrung der Straße aufgehoben werden, an der sich das Heinrich-Böll-Gymnasium und die die Grundschule "Marco Polo" befinden, Behinderungen durch die Bauarbeiten gibt es aber trotzdem.

Aktuell gilt eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn mit Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung von der Sonneberger Straße kommend in Fahrtrichtung Südstadtgalerie, die voraussichtlich bis zum 25. August aufrecht erhalten wird. "Die Erreichbarkeit der Schulen bleibt für den Fahrverkehr jederzeit im Richtungsverkehr gewährleistet", heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt.

Defekte Gasleitung muss repariert werden

Zu den Dauerbaustellen in der Rudolstädter Straße/Fingersteinstraße, Frankenweg, Pioniersteg und Am Watzenbach kommen in dieser Woche drei weitere Vollsperrungen hinzu. Seit Montag dicht sind die Johannisgasse wegen einer Havarie an der Gasleitung, die Thomas-Mann-Straße einschließlich Einmündungsbereich James-von-Moltke-Straße wegen eines Kanaleinbruchs und die Haydnstraße wegen einer Kranstellung. Ebenfalls wegen einer defekten Gasleitung wurde die Sperrung der Rosmaringasse verlängert.

Bereits für nächste Woche angekündigt sind Vollsperrungen der Industriestraße in Höhe des Wertstoffhofes und der Arvid-Harnack-Straße. Wegen Veranstaltungen gibt es am kommenden Wochenende Vollsperrungen am Schlossberg in Saalfeld und der Landesstraße in Wittgendorf, wo das Simsontreffen stattfindet.