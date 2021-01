Schutthaufen der „Goldenen Ähre“ prägt Gorndorfs Ortsbild

Saalfeld-Gorndorf. Hans-Jürgen Franke betreibt gegenüber eine Schlosserei mit Schlüsseldienst. „Selbstverständlich“ war er früher häufig Gast in der Dorfgaststätte „Goldene Ähre“, die seit einigen Jahren nur noch ein Schutthaufen ist. Die Bauaufsicht des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hat die Gastwirtschaft abreißen lassen, laut Franke, weil der Dachkasten bröckelte und Gefahr im Verzug war.

Seither ist die „Goldene Ähre“ ein ortsbildprägender Schutthaufen. Frankes Blick fällt genau darauf, wenn er aus seinem Schlüsselladen tritt. Als „das Biotop“ bezeichneten die Alt-Gorndorfer das Grundstück, wenn darauf ab dem Frühling auf dem Schutt reichlich das Grün sprießt. Franke sagt, der Geschichtsverein im Ort rupfe das Unkraut vor Dorffesten heraus, damit das Grundstück an Gorndorfs Hauptstraße nicht gar zu gemein aussieht.

Rettungsversuche schlugen fehl

Franke erinnert sich, dass die „Goldene Ähre“ Konjunktur hatte, als die Belgier das Walzwerk der Maxhütte bauten. Der Grund. Der Wirt habe mit seinem Festnetzanschluss Telefonate nach Belgien ermöglicht. Nach der Wende 1990 hätten sich viele junge Leute mit der „Goldenen Ähre“ versucht. Keiner habe „so recht Fuß gefasst“, erinnert sich Franke, „das Ganze ging den Bach runter“. Zur ersten Versteigerung sei kein Käufer erschienen, bei der zweiten habe „ein Immobilienhai“ aus Norddeutschland für einen symbolischen Preis zugeschlagen. Immerhin bezahle er regelmäßig seine Grundstücksgebühren, weiß Franke.

Zwangsversteigerung eingeleitet

Nun kommt womöglich Bewegung in die Schutthaufen-Sache. Wie die Stadt Saalfeld auf Anfrage mitteilte, sei die „Goldene Ähre“ seit Jahren Thema in den Einwohnerversammlungen. Seit 2019 bemühe sich die Stadt „intensiv um die Bereinigung des Geländes“. So seien Gespräche mit Interessenten des Geländes geführt und versucht worden, den Kontakt zum Eigentümer herzustellen. „Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerten sich die intensiven Bemühungen für die Lösung des Problems“, so Pressesprecher Martin Hauswald.

Da die geführten Gespräche in der Folge leider zu keinem Ergebnis führten, so Hauswald weiter, gehe die Stadt Saalfeld nun einen anderen Weg: „Da auf dem Grundstück eine Grundschuld liegt, wurde nun die Zwangsversteigerung eingeleitet. Diese soll Anfang Februar erfolgen. Diesen Vorgang wird die Stadt nun abwarten.“

Wenn es nach Schlosser Franke geht „wäre es schön, wenn die Halde wegkommt“. Saalfeld sei so schön – und begrüße seine Gäste an einer der wichtigsten Einfallstraßen ausgerechnet mit einer Schutthalde.