Schwarzaer Fußballchef: Eine Tribüne zum runden Geburtstag

Die Einladung zu seinem 60. Geburtstag, den er am 15. Oktober mit Familie und Freunden im Sportlerheim Schwarza feiern will, ist gestaltet wie eine Eintrittskarte. Darauf befindet sich auch sein Lebensmotto: „Ich gebe nie auf!“ Wer ihn kennt, wird das sofort unterschreiben. Andreas Granowski, seit 27 Jahren Abteilungsleiter Fußball beim SV 1883 Schwarza und noch länger Wirt im Sportlerheim im Gemeindetal, hat sämtlich Krisen überstanden. Und sich jetzt einen Lebenstraum erfüllt.

Geboren in Jena und aufgewachsen in Alt-Schwarza treibt es ihn schon früh auf den Sportplatz. Es sind die Glanzzeiten der BSG Chemie Schwarza, die in den 70er Jahren dreimal in der DDR-Liga spielt. Andreas steht mit glänzenden Augen am Spielfeldrand, kickt selbst bis zur Jugend, danach ist er Edelfan. Er macht in der Döbereinerschule den Abschluss der 10. Klasse, lernt Koch im Hotel „Zum Löwen“ in Rudolstadt. Mit 20 übernimmt er gemeinsam mit Uwe Dietzel das Sportlerheim, das für den Rest seines Lebens sein Schicksal wird. In den Wendewirren wird das Gelände im Gemeindetal erst von der Treuhand irrtümlich mit verkauft, ehe es sich die Stadt zurückholt.

Granowski wird Pächter und muss nach der Fusion mit Einheit Rudolstadt den Niedergang des Schwarzaer Fußballs mit ansehen. Ihm blutet das Herz beim Anblick der verwaisten Anlage. 1993 gründet er wieder eine eigene Abteilung Fußball, nach und nach kehrt das Leben zurück. Dann, Mitte April 1994, der nächste Schicksalsschlag. Das Jahrhundert-Hochwasser der Schwarza setzt den Platz und die Gebäude komplett unter Wasser, obendrein räumen Einbrecher die Gaststätte aus. 280.000 Euro beträgt der Schaden, die Versicherung wurde bei der Fehlprivatisierung des Chemiefaserkombinates gekündigt.

Als sich Verein und Pächter nach zehn Jahren halbwegs erholt haben, bekommt Andreas Granowski die Diagnose Krebs. Es folgen 20 Operationen und zwei große Chemotherapien. Maximal zehn Jahre geben ihm die Ärzte. Am Leben hält ihn der pure Wille. 2012 kauft er zusammen mit seinem 1980 geborenen Sohn Jan - der zweite Sohn Johnny lebt bei Ilmenau - sämtliche Gebäude der Sportstätte. Die Anlage wird Stück für Stück schöner. Ein Biergarten entsteht, Spiel- und Beachvolleyballplatz, zuletzt eine Tribüne, die schönste weit und breit. „Damit habe ich mir meinen Lebenstraum erfüllt“, sagt der fast 60-Jährige. Und ist noch immer voller Ideen. Ein kleiner Kunstrasenplatz soll her, eine neue Brücke über die Schwarza.

Was der zweifache Großvater im Leben gelernt hat, ist nicht schwer zu erraten: „Man soll versuchen, seine Vorstellungen umzusetzen, ehrlich bleiben und nie aufgeben“.