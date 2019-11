Gerhard Botz (SPD) aus Lichtenhain ist Ortschaftsratsmitglied in Oberweißbach.

Oberweißbach. Demo vor dem Verwaltungsgebäude in Oberweißbach

Schwarzatal: Kritik an fehlenden Haushaltsentwürfen

Die Kritik an der bisherigen Arbeit der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal wird lauter. Auf einer Demonstration vor dem Oberweißbacher Verwaltungsgebäude am Mittwoch kritisierte Gerhard Botz, Mitglied im Oberweißbacher Ortschaftsrat, es gebe es bisher keinerlei belastbare Zahlen zu den Kosten, weder einen Haushaltsentwurf für 2019, noch einen Stellenplan. Auch müsse dringend gut ausgebildetes Fachpersonal eingestellt werden, das für alle Mitgliedskommunen der VG gleichermaßen tätig sein müsse. Botz kritisierte die Kommunalaufsicht des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt dafür, dass dieser haushaltslose Zustand geduldet werde. Er erinnerte an die Beschlüsse der VG-Versammlung im September, bei der sowohl eine preiswerte Lösung eines ehrenamtlichen VG-Vorsitzenden abgelehnt und ohne belastbare Kostenaufstellung der Verwaltungsschwerpunkt nach Sitzendorf verlegt worden sei.

Mit Blick auf das bevorstehende Jahresende warnte Gerhard Botz ausdrücklich davor, sich schon jetzt auf eine längere Pause der Verwaltungsarbeit über den Jahreswechsel vorzubereiten. Es sei zuletzt so vieles an notwendiger Arbeit liegen geblieben, dass man sich eine solche Pause nicht leisten könne.