Schwarzatal-VG startet ohne Rücklagen

Mit großer Mehrheit beschlossen und umgehend zur Genehmigung an die Kommunalaufsicht weitergeleitet ist der Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schwarzatal. Er sieht für dieses Jahr Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 1,85 Millionen Euro vor.

Wie bei einer reinen Verwaltung, die sich als Dienstleister für die Städte und Gemeinden versteht, nicht anders zu erwarten, geht der größte Batzen Geld für die Personalkosten der Mitarbeiter drauf. Sie schlagen mit knapp 1,4 Millionen Euro zu Buche, stattliche 166.000 Euro mehr als noch im Jahr 2019. Darin enthalten sind sämtliche Zahlungen für Angestellte und Beamte. Der oder die Gemeinschaftsvorsitzende, die es bisher noch nicht gibt, wurde ab 1. Januar berechnet, ausgeschriebene Stellen ab Februar einbezogen.

Mitgliedsgemeinden zahlen 1,2 Millionen Euro Umlage

Gedeckt werden die Ausgaben durch einen Mehrbelastungsausgleich des Landes in Höhe von 326.000 Euro, hauptsächlich aber durch Umlagen der Mitgliedsgemeinden, die in diesem Jahr 1,2 Millionen Euro nach Sitzendorf überweisen, knapp 137 Euro pro Einwohner. Nicht in der Umlage enthalten sind die Versorgungsbezüge der ehemaligen Gemeinschaftsvorsitzenden. Diese werden den früheren Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Abwicklungsverträge gesondert in Rechnung gestellt.

Größte Investition in diesem Jahr ist der Neuaufbau der EDV mit 100.000 Euro, Umzug und Arbeiten am Gebäude in Sitzendorf sollen 25.000 Euro kosten. Der Schuldenstand liegt zum Jahresende 2020 geplant bei 155.000 Euro, eine Rücklage gibt es nicht.