Schwarzatal: VG tagt in Sitzendorf

Sitzendorf. Die Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft trifft sich am 27. April im Sitzendorfer „Mufu"

Wenn kommenden Dienstag die Mitglieder der VG-Versammlung Schwarzatal öffentlich tagen, stehen geschlagene 33 Punkte auf der Agenda. Die Chance, zügig durch den Abend zu kommen, ist trotzdem gegeben.

Schnell abgearbeitet werden voraussichtlich Formalien und Auseinandersetzungsvereinbarungen, die mit der der noch immer andauernden Abwicklung der früheren beiden Verwaltungsgemeinschaften im Zusammenhang stehen. Auch für sie sollte nach einmaliger Erläuterung der Rest eigentlich nur eine Handhebeübung sein.

Die wichtigsten Punkte folgen ab Rang 25: die Haushaltssatzung 2021 nebst Investitionsprogramm für die kommenden Jahre, die Vergabe von IT-Dienstleistungen, der Mietvertrag am Sitz in Oberweißbach und ein Vertrag zum Schwarzatalradwanderweg. Infos zu Prüfungen des Rechnungshofes, die Querschnittsprüfung der Ordnungsämter und die überörtliche Kassenprüfung beschließen den Teil, der in Anfragen der Mitglieder und Bürgerschaft überleitet. Auch ein nichtöffentlicher Teil ist vorgesehen.

Dienstag, 27. April, 18 Uhr, Multifunktionsgebäude Sitzendorf