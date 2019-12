Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwarzatal: Waldwegeinventur steht im neuen Jahr bevor

Nicht alle Menschen, die ab kommendem Monat auf den Waldwegen im Westen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt unterwegs sind, tun dies aus Sport- oder Erholungsgründen. „Wir beginnen ab Januar wieder mit der turnusmäßigen Waldwegeinventur“, so Revierförster Christian Hassenstein, der diesen im gesamten Bereich des Thüringer Forstamtes Gehren eingeplanten Vorgang für die erweiterte Schwarzatalregion ankündigt.

Keine Kosten für die Besitzer

Im ganzen Freistaat ist nach dem Thüringer Waldgesetz der Thüringenforst als Anstalt öffentlichen Rechts verpflichtet, diese Arbeiten für alle Waldbesitzarten durchzuführen. „Erhoben werden dabei verschiedene Daten, die den jeweils aktuellen Wegezustand charakterisieren“, so der Revierförster. Zuständig für die Inventur ist das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) Gotha. Dessen Mitarbeiter sind also in den nächsten Wochen in allen Wäldern unterwegs und haben die rechtliche Befugnis, Waldflächen zu betreten und Waldwege zu befahren. Für die Arbeit entstehen den Waldbesitzern keine Kosten.

Die Sachbearbeiter für das Wegeinformationssystem im FFK Gotha sind für weitere Fragen zur Inventur auch telefonisch erreichbar: 03621/ 225- 343.