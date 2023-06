Schüler überqueren mit Fahrrädern die B 85/88 in Rudolstadt im Bereich Schwarzburger Chaussee/Otto-Nuschke-Straße. Seit Freitag ist die Bundesstraße in dem Bereich wieder frei befahrbar.

Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt wieder frei - neue Sperrungen angekündigt

Saalfeld Die Stauvorschau für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt - Bahnübergang in Bad Blankenburg Mitte Juni vorübergehend dicht

Die gute Nachricht zuerst: Die Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt ist seit Freitag wieder uneingeschränkt befahrbar. Die Bauarbeiten auf diesem Abschnitt der B 85/88 hatten in den vergangenen Tagen für erhebliche Staus auf der innerörtlichen Umleitungsstrecke geführt.

Dafür zeichnen sich neue Einschränkungen des Verkehrs, beispielsweise im Oberland am Stausee oder in Bad Blankenburg ab. Hier, wie gewohnt an dieser Stelle, die Stauvorschau der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises.

Vollsperrungen

- B 281, Saalfeld, Rudolstädter Straße und Kreuzung Fingerstein: Vollsperrung bis Jahresende; Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld - B 281- B 85 und Stadtzentrum bzw. für Beulwitz ausgeschildert

- L 1097, zwischen Knoten B 90/Lichtentanner Bahnhof und Abzweig Schmiedebach: Vollsperrung bis zunächst ca. 10.07., montags bis freitags in der Zeit von 07 bis 16 Uhr; Umleitung über Schmiedebach/ Probstzella und Röttersdorf/Wurzbach

- L 2366 zwischen Drognitz und Ottermühle (einschließlich Knoten nach Neuenbeuthen): Vollsperrung vom 09.06.; Umleitung über Altengesees bzw. Neuenbeuthen über Weisbach

- L 2385, Staumauer- Lothramühle: Vollsperrung bis ca. 07.07.; Umleitung über K 181 Kaulsdorf- B 85 Hockeroda- B 90 Leutenberg- L 1099- Altengesees- L 1100 Drognitz- L 2385 Reitzengeschwenda- Neidenberga

- K 178, OD Königsthal: Vollsperrung am 05.06.

- K 183, Bad Blankenburg, Bahnübergang: Vollsperrung vom 13.06., 19 Uhr bis 15.06., 7 Uhr; Umleitung über Saalfeld und Unterwirbach

- Saalfeld, Pioniersteg: Vollsperrung bis ca. Ende August 2023

- Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung zwischen Gräfenthal und Creunitz; Umfahrung über Spechtsbrunn und Kalte Küche

Halbseitige Sperrungen

- B 85, OD Pflanzwirbach: halbseitige Sperrung mit LSA vom 12.06. bis ca. 17.06.

- B 281, Saalfeld, Garnsdorfer Straße: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. Mitte Juni während der täglichen Arbeitszeit

Aus den Nachbarlandkreisen und den Stadtverwaltungen

- B 85, Blankenhain, Brücke im Bereich Aldi/ Baumarkt in Richtung Weimar: Vollsperrung bis ca. Ende Juli; Umleitung über L 1050 Teichröda- Remda- Dienstedt- L 3087 Kranichfeld- Bad Berka- B 85

- B 281, Krölpa- Pößneck im Saale-Orla-Kreis: Vollsperrung bis Anfang August; Umleitung nach Pößneck ab Krölpa über Ranis, Gegenrichtung ab Pößneck über L 1108 und Freienorla/ B 88 nach Rudolstadt/ Saalfeld sowie über L 1105 und Bucha ausgeschildert

- L 1102, OD Ziegenrück im Saale-Orla-Kreis: Vollsperrung der Ortsdurchfahrt bis ca. 14.07.; Umleitung weiträumig über Schleiz ausgeschildert