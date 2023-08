Schwarzburger Gespräche: Gutes Leben auf dem Land trotz multipler Krisen

Schwarzburg In Schloss und Park soll ab 11. August auch der Abschluss der IBA-Aktivitäten im Schwarzatal thematisiert werden

Die Zukunftswerkstatt Schwarzatal, die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen und die regionale Leader-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt laden für das Wochenende ab 11. August zur 2023er-Ausgabe der Schwarzburger Gespräche ein. Das Motto:

"Gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft meistern - Wie wir trotz multipler Krisen ein gutes Leben vor Ort sichern können"

In der Ausschreibung betont Initiator Burkhardt Kolbmüller: Klimakrise, Energieknappheit und jetzt auch noch Krieg – die Welt scheint „aus den Fugen“, und auch in abgelegenen Regionen sind die Krisen spürbar. Wie geht man vor Ort mit diesem Befund um - am großen Weltgeschehen können wir ja doch (fast) nichts ändern. Die Krisen leugnen und „aussitzen“? Wird nicht funktionieren - Dürresommer und explodierende Energiepreise machen vor niemandem halt. Noch mal richtig zulangen, bevor es zu spät ist? Eine vielleicht verständliche, aber letztlich egoistische Haltung, vor allem mit Blick auf kommende Generationen.

Dezentrale Energieversorgung, kommunale Wasserspeicher, angepasstes Bauen

Es gibt sicher keinen Königsweg, doch viele Möglichkeiten und ermutigende Beispiele, wie Bürgerinnen und Bürger ihr Gemeinwesen fit machen für die Herausforderungen der kommenden Jahre. Dabei geht es zum einen um technische Lösungen wie dezentrale Energieversorgung, kommunale Wasserspeicher oder angepasstes Bauen. Mindestens ebenso wichtig aber sind die Stärkung des Gemeinwesens, die regionale und überregionale Vernetzung, das gemeinschaftliche Tun.

Auftakt bereits am Freitag Abend

Diesem Schwerpunkt sind die diesjährigen Schwarzburger Gespräche gewidmet, die zugleich Resümee und Abschluss der IBA-Aktivitäten im Schwarzatal sind. Bereits am Freitag gibt es ab 18 Uhr einen Abend der Sommerfrische im Schlosspark. Er treffen sich Gästen und regionalen Akteurinnen zum gemeinsamen Picknick, anregenden Gesprächen und leichter Musik.

Kleine Einheiten als resiliente Zukunftsstrukturen

Am Samstag führen ab 9.30 Uhr Burkhardt Kolbmüller (Zukunftswerkstatt Schwarzatal) Ulrike Rothe (IBA Thüringen) in das Tagungsthema ein. Anschließend spricht Prof. Harald Kegler (Universität Kassel) über "Gemeinschaften, Kommunen, Regionen – kleine Einheiten als resiliente Zukunftsstrukturen."

Grit Körmer (Dorfbewegung Brandenburg) thematisiert ab 10.30 Uhr das "Parlament der Dörfer – europäische Projekte der Selbstwirksamkeit ländlicher Räume". Eine Stunde später präsentiert Bianca Elzenbaumer (La Foresta/IT) Alternativen zu Massentourismus und Skizirkus – Initiativen und Projekte in den Alpen. Nach dem Mittagessen wird in Arbeitsgruppen diskutiert: Was wäre konkret vor Ort zu tun? Was sind geeignete Organisationsformen und Strukturen? Wie geht es im Schwarzatal weiter?

Nachmittag im Zeichen von Arbeitsgruppen

Zu Stiftungen, Genossenschaften und kommunalen Zweckverbände gibt es Inputs von Christopher Kaufmann (Stiftung Landleben), Julia Beideck (Seminar für Genossenschaftswesen der Uni Köln) und Michael Hasenbeck (Thüringer Staatskanzlei), bei "Gemeinschaften und regionale Netzwerke als resiliente Rahmen" von Sarah Ackerbauer (Gemeinschaft Fuchsmühle), Albert Fresz (Verein Talvolk) und Robin Kallenbach (Quartiersmanagement Schwarzatal), zu "Stadt und Land zusammen denken: Das Land als Möglichkeits- und Erfahrungsraum für Städterinnen, Stadtmenschen als Mitgestalterinnen ländlicher Regionen "Inputs von Hannes Langguth (Verein Haus Döschnitz/HafenCity Universität Hamburg) und Prof. Isabel Feichtner (Uni Würzburg).

Zu Thema "Mitbestimmen, selbst bestimmen, ernst genommen werden - Demokratie-Modelle für ländliche Regionen" diskutieren Grit Körmer (Parlament der Dörfer), Dr. Hartmut Berndt (Bundesarbeitsgemeinschaft der Leader-Aktionsgruppen), Maximilian Steinbeis (Verfassungsblog gGmbH), bevor die Tagung nach ihrem Abschluss in den lockeren Teil der Möglichkeiten zum Austausch bei kleinem Imbiss und Getränken im Schlosspark übergeht.

Der Sonntag steht im Zeichen einer Exkursion zu regionalen IBA-Projekten, mit vorheriger Besichtigung der (extern über die IBA zu buchenden) IBA-Ausstellung in Apolda. Eine Teilnahmegebühr für die Schwarzburger Gespräche wird nicht erhoben. Die Veranstalter bitten aber wegen der begrenzten Platzkapazität des Veranstaltungsraumes unbedingt um rechtzeitige Anmeldung.

Kontakt, Information und Anmeldung: Burkhardt Kolbmüller, Zukunftswerkstatt Schwarzatal, Ortsstraße 19, 07426 Bechstedt, Tel. 0177/6027158, Email b.kolbmueller@posteo.de