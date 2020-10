Schwarze Null als Nahziel im Etat von Uhlstädt-Kirchhasel

Die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Zeutsch ist in vollem Gange. Es ist mit rund 400.000 Euro die größte Investition der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel in diesem Jahr.

Besser als noch vor ein paar Monaten befürchtet steht es um die Finanzen der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. Ziel sei es, die schwarze Null in diesem Jahr zu schaffen, sagte Kämmerin Theres Krause in der vorigen Woche im Gemeinderat. Gute Nachrichten gibt es indes in Sachen Kreisumlage.