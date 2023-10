Schwarzeck-Zukunft vor Gericht verhandelt

Bad Blankenburg/Berlin. Die Stadt hatte gegen den Klinikbetrieb Störtal GmbH geklagt. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist.

Es war eine lange Verhandlung, wie Bad Blankenburgs Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) dieser Zeitung am Mittwochnachmittag mitteilt.

Im Landgericht Berlin war das Schwarzeck in Bad Blankenburg Mittelpunkt einer für viele Bad Blankenburger lang ersehnten Verhandlung. Die Stadt klagte gegen den Klinikbetrieb Störtal GmbH, weil nach wie vor weder der Kaufpreis an die Stadt gezahlt wurde, noch Grundsteuern (OTZ berichtete). Wie George nun sagt, sei es in Berlin am Mittwoch noch immer zu keinem Urteil gekommen. Hingegen sei ein neues Thema vom Gericht aufgenommen und die Klage nun noch einmal erweitert worden. Mit einem Urteil könne frühestens im Dezember gerechnet werden. Eine vorherige Einigung sei indes nicht ausgeschlossen.

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen müsse nun auch der Stadtrat informiert werden und er muss für weitere Entscheidungen auch seine Zustimmung geben.