Schwer verletzt: Senioren stoßen in Saalfeld mit ihren E-Bikes zusammen

Saalfeld. Zwei Senioren war in Saalfeld mit dem Fahrrad unterwegs. Dabei stießen sie in einer Kurve zusammen und ein 71-Jähriger verletzte sich schwer.

Zwei Senioren haben am Samstagmorgen gegen 9.50 Uhr in Saalfeld im Ortsteil Remschütz einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, waren eine 72-Jährige und ein 71-Jähriger mit ihren E-Bikes auf der Straße Am Dudelteich in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

In einer Kurve stießen die beiden Rentner zusammen. Dabei verletzte sich der 71-Jährige schwer und kam ins Krankenhaus. Die 72-Jährige verletzte sich hingegen leicht. An beiden Fahrrädern entstand ein Sachschaden, so die Polizei.

