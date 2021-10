Schwer verletzter Mann in Königsee gibt Rätsel auf

Königsee. In Königsee liegt ein Mann regungslos und schwer verletzt auf der Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Licht ins Dunkel der Hintergründe bringen können.

Bereits am Samstagmorgen gegen 2 Uhr wurde ein Mann verletzt auf der Straße in der Nähe des Marktplatzes in Königsee gefunden. Wie die Polizei am Montag informierte, habe der Mann Nach bisherigen Erkenntnissen gegen 01.45 Uhr das "Pub am Markt" verlassen und wurde kurze Zeit später von einem vorbeikommenden Autofahrer regungslos auf der Straße liegend gefunden.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Nun sucht die Polizei Zeugen, die am Morgen des 2.Oktober irgendwelche Beobachtungen gemacht haben. Auch der Autofahrer, der Hilfe für den Verletzten geholt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672-4171464 zu melden.