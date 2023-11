Schwerer Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen im Schwarzatal

Bad Blankenburg/Schwarzburg Kettenreaktion nach Zusammenstoß auf der Landesstraße L 1112 zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg

Einen schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Kraftfahrzeugen gab es am Mittwoch Vormittag auf der Landesstraße L 1112 im Schwarzatal. Auslöser war offenbar ein Wildunfall. Die Folge sind zwei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden an den beteiligten Pkw.

Nach Angaben der Saalfelder Polizei befuhr eine 50-Jährige die Straße von Schwarzburg kommend in Richtung Bad Blankenburg. In einer Linkskurve überholte die Frau dann einen am Fahrbahnrand stehenden PKW, der zuvor in einen Wildunfall verwickelt war. Mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen sei es dann kurz vor 8 Uhr zum Zusammenstoß beim Einscheren der Überholenden gekommen.

Zwei Pkw werden mit Totalschaden abgeschleppt

"Der 87-jährige, im Gegenverkehr befindliche Fahrer als auch der hinter ihm fahrende 64-Jährige konnten einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden", so Polizeisprecherin Stefanie Kurrat. Zwei Personen seien in dem Zusammenhang leicht verletzt worden. Auch zwei PKW waren aufgrund Totalschadens nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der 64-Jährige blieb unverletzt, jedoch entstand auch an seinem Fahrzeug Sachschaden.

Zum Zwecke er Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Straße. Gegen 10 Uhr waren alle Maßnahmen am Unfallort beendet. Im Einsatz waren neben den Unfallermittlern der Polizei zwei Rettungsdienst- und ein Notarzteinsatzfahrzeuge, Feuerwehrkräfte aus Bad Blankenburg und Leutnitz sowie zwei Abschleppdienste.

Unfall mit Todesfolge erst zu Himmelfahrt 2023

Die L 1112 gehört seit Jahren zu den Unfallschwerpunkten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Von 2018 bis 2020 hatte es hier fünf Verkehrsunfälle gegeben, häufig bei nasser oder winterglatter Fahrbahn.

In trauriger Erinnerung ist noch ein Unfall zu Himmelfahrt in diesem Jahr, als ein Motorradfahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen zwei entgegenkommende Mopedfahrer stieß. Der 29 Jahre alte Motorradfahrer verunglückte dabei tödlich, die zwei Mopedfahrer im Alter von 37 und 52 Jahren erlitten schwere Verletzungen.