Mehrere Schwerverletzte bei Unfall nach Überholmanöver auf B90

Am Montag kam es zu einem schweren Unfall auf der B90 in der Nähe von Hockeroda. Wie die Polizei informierte, fuhr am Morgen in Lkw-Fahrer von Hockeroda Richtung Leutenberg und wurde von mehreren Pkw überholt. Einem Skoda-Fahrer gelang es nicht, sich rechtzeitig vor dem Lkw einzuordnen. Es kam zur Kollision mit einer entgegenkommenden Seat-Fahrerin.

Die Frau wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Der Skoda-Fahrer trug ebenfalls schwere Verletzungen davon. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Durch den Aufprall wurden beide Pkw erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für circa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Saalfeld sucht dringend Zeugen zum Unfallgeschehen und zu den Sicht-/Witterungs- und Straßenverhältnissen machen können. Tel. 0 3671 560

Weitere Meldungen der Polizei aus Thüringen