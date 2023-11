Schwierige Zeiten auch für Weihnachtsmärkte in Rudolstadt und Umgebung

Heike Enzian über Angebote in der Vorweihnachtszeit

Es geht wieder los: Glühweinduft liegt in der Luft, es warten gebrannte Mandeln, Plätzchen und Stollen. Wer das nicht allein oder im kleinen Kreis zu Hause, sondern in Gesellschaft mit anderen genießen möchte, ist auf den Weihnachtsmärkten richtig. Die Händler freuen sich darauf. Trotz der schwierigen Zeiten mit hohen Kosten und Inflation.

Ja, natürlich geht es auch darum, Geld zu verdienen. Wo ist das eigentlich nicht der Fall? Und nein, es geht nicht um Mitleid, oder so. Es geht um Fakten, mit denen diejenigen, die uns die Freude in der Vorweihnachtszeit auf die Märkte bringen, zu kämpfen haben. Übrigens nicht nur hier in der Region. Wenn zum Beispiel für Schillers Weihnacht die Stromkosten von 8000 auf 14.000 Euro steigen, wenn man mit der Gema streitet, ob für das von Kindergartenkindern gesungene Lied auf dem Markt Gebühren fällig werden, und wenn man von allen Seiten mit bürokratischen Hürden zu kämpfen hat, dann bleibt das womöglich nicht ohne Folgen.

Auch für die Weihnachtsmärkte gilt: Wenn wir wollen, dass sie nicht verschwinden bleibt nur eins: Hingehen und genießen.