Schwimmbecken in Rudolstadt wird dem Erdboden gleichgemacht

Rudolstadt. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes entfernen im Freibad die kaputte Folie und den Beckenrand.

Der Rückbau des oberen Beckens im Rudolstädter Freibad ist in vollem Gange. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sind damit beschäftigt, unter dem Einsatz von Technik die kaputte Folie und den Beckenrand zu entfernen. Am Ende wird die Fläche komplett begradigt und renaturiert. Die Kosten werden mit rund 50.000 Euro angegeben. Eine Sanierung des in den 1970er Jahren errichteten Beckens kam aus Sicherheits- und Kostengründen nicht mehr in Frage. Darüber wurde erstmals im April informiert. Das untere Becken des Freibads bleibt erhalten und soll, wenn es die Coronaregeln und das Wetter zulassen, für Besucher geöffnet werden.