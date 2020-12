Saalfeld-Rudolstadt: Wie geht es der Physiotherapie-Branche?

Massage mit Maske: Physiotherapeutin Sophia Schmidt in der Saalfelder Praxis „Gelenkspiel“ mit einem Patienten.

Saalfeld/Rudolstadt. Organisierter Sport ist derzeit praktisch nur noch auf ärztliche Verordnung in Physiotherapiepraxen möglich. Wir haben uns in der Branche umgehört.

Schwimmbäder und Fitnesszentren sind geschlossen, der Vereinssport nur noch eingeschränkt möglich – Corona und Lockdown sind die Feinde des organisierten Sports. Ausnahmen sind, wenn zum Beispiel Rehasport oder Krankengymnastik vom Arzt verschrieben wurden. Einige Physiotherapiepraxen verfügen dazu über Geräte, die es so auch in kommerziellen Fitnessstudios gibt. Nicht zuletzt gelten Physiotherapiepraxen als systemrelevant. Wie ist die Auslastung im Städtedreieck? Wir haben uns in der Branche umgehört.