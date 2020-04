Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs von sechs Sonnen von den Gästen des Allianzhauses Bad Blankenburg

Die Übernachtungs- und Tagungsgäste bewerten das Evangelische Allianzhaus weiterhin außerordentlich positiv. Daher wurde dem Evangelischen Allianzhaus auch in diesem Jahr wieder die begehrte Urkunde des Reiseportals „HolidayCheck“ verliehen: sechs von sechs möglichen Sonnen – besser gehe es nicht, heißt es in einer Mitteilung des Hauses.

Geschäftsführer Reinhardt Schink und Hausleiterin Gabriele Fischer sind darüber sehr erfreut. „Von einem der größten deutschsprachigen Bewertungsportale für Urlaub und Reise wiederholt die höchste Auszeichnung zu erhalten und empfohlen zu werden, macht uns sehr stolz. Es ist eine starke Anerkennung der herausragenden Service- und Gästeorientierung des gesamten Mitarbeiterteams“, sagte Schink anlässlich der Verleihung des Zertifikats.

Hausleiterin empfindet Rückenwind für die Arbeit

Auch Hausleiterin Fischer dankt allen Gästen, die das Allianzhaus bewertet haben. „Die erneute Auszeichnung ist für uns wirklich eine Ehre und wir freuen uns sehr darüber. Wir danken für den unbestellten, aber starken und ermutigenden Rückenwind unserer Gäste. Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel, gerade auch in den gegenwärtig wirtschaftlich so angespannten Zeiten“, so Fischer.

Das Evangelische Allianzhaus in Bad Blankenburg ist eine christliche Freizeit- und Tagungsstätte in Thüringen, die in diesem Jahr auf 132 Jahre seit der Gründung zurückschauen kann. 1886 führte der Erwerb der „Villa Greifenstein“ zur Errichtung des ersten Gästehauses auf dem heutigen Gelände der Evangelischen Allianz. Die gemeinnützig geführte GmbH und das innovative ‚Stay Inspired‘-WorkSleepHouse verfügen zusammen über rund 130 Betten in 58 Zimmern.

Für Geschäftsreisende und Berufspendler bietet das Evangelische Allianzhaus auch während der gegenwärtigen Beschränkungen Übernachtung mit Frühstück an.