Sechste Auflage für „Mein Verein des Monats“

90 ganzseitige Vereinsporträts in der Tageszeitung, 30 Monatssieger und mehr als 36.000 Euro für die Kasse hiesiger Vereine - das sind die nackten Zahlen des Wettbewerbs „ Mein Verein des Monats“ , den die Volksbank Jena/Gera/Rudolstadt und die Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt der Ostthüringer Zeitung in den vergangenen fünf Jahren als Gemeinschaftsaktion durchgeführt haben. 2020 gibt es die sechste Auflage. Und diesmal sogar schon Geld, bevor es richtig losgeht.

Eine Sprintprämie von 50 Euro winken nämlich den ersten zehn Vereinen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, die sich per E-Mail an saalfeld@otz.de oder rudolstadt@otz.de mit einem Kurzporträt ihres Vereins, den Kontaktdaten der Ansprechpartner und dem Nachweis der Gemeinnützigkeit für die Aktion bewerben. Nicht berücksichtigt werden können jene Vereine, die in vergangenen Jahren schon vorgestellt wurden.

Von April bis September werden Monatssieger gesucht

Und so funktioniert es: Von April bis September werden in jedem Monat drei Vereine aus dem Landkreis ausführlich im Lokalteil der Heimatzeitung in Wort und Bild vorgestellt. Anschließend gibt es eine Zusammenfassung und den Stimmzettel für die Abstimmung - gedruckt in der Zeitung oder in einer der Volksbank-Filialen im Landkreis. Nach der Auszählung wird zu einer Auszeichnungsveranstaltung nach Rudolstadt eingeladen. Der Sieger erhält 750 Euro, die Zweit- und Drittplatzierten 400 beziehungsweise 300 Euro für die Vereinskasse.

Auch für diejenigen, die sich am Voting beteiligen, kann sich die Teilnahme am Wettbewerb „Mein Verein des Monats“ lohnen. Zehn von ihnen werden zur Auszeichnung eingeladen und erhalten eine Prämie von 50 Euro.