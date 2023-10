Das Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und die Thüringen-Kliniken sind zum „Welttag für Seelische Gesundheit“ am kommenden Dienstag, 10. Oktober, in der Saalfelder Fußgängerzone präsent.

Seelische Gesundheit rückt in den Fokus: Selbsthilfegruppen in Saalfeld-Rudolstadt suchen die Öffentlichkeit

Das Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und die Thüringen-Kliniken sind zum „Welttag für Seelische Gesundheit“ am kommenden Dienstag, 10. Oktober, in der Saalfelder Fußgängerzone präsent. Zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Gesundheitsamt und Thüringen-Kliniken werden die Leitungen der Selbsthilfegruppen Depression sowie Mobbing und Diskriminierung am Informationsstand für Gespräche zur Verfügung stehen. Der Stand ist nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr in der Blankenburger Straße auf der Höhe der Johanneskirche zu finden. „Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr einen Informationsstand am Welttag für Seelische Gesundheit anbieten können und hoffe, dass wir dieses Angebot fortan verstetigen können“, sagt Anna Dawedeit, Gesundheitsmanagerin des Gesundheitsamtes, aus dem Bereich der kommunalen Prävention und Gesundheitsförderung.

Selbsthilfegruppen Depression und Mobbing vor Ort

Mit dem „Welttag für Seelische Gesundheit“ soll jedes Jahr am 10. Oktober auf die psychische Gesundheit aufmerksam gemacht und deren Bedeutung in den Vordergrund gerückt werden. Bürgerinnen und Bürger können sich am Stand niedrigschwellig und individuell beraten lassen. Neu in diesem Jahr ist, dass die Leitungen der Selbsthilfegruppen Depression sowie Mobbing und Diskriminierung vor Ort sein werden. Als Betroffene können sie Interessierten von ihren Erfahrungen im Umgang mit psychischen Beschwerden und Krankheiten berichten.

Erstmals ist auch der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes beteiligt. „Wir freuen uns darauf, die Menschen zu ihren individuellen Anliegen zu beraten“, sagt Carolin Herzog, Psychiatriekoordinatorin des Sozialpsychiatrischen Dienstes.

Am Stand sind auch umfassende Informationsmaterialien zu psychischen Beschwerden und Krankheiten, zu Möglichkeiten der Selbsthilfe und zum Bündnis gegen Depression im Landkreis zu finden.

Dienstag, 10. Oktober, Blankenburger Straße, Saalfeld