Gruppenbild in der Stadtkirche St. Andreas

Segnungsgottesdienst für Ehrenamtliche in Rudolstadt gefeiert

Rudolstadt. In der Stadt wurden im zurückliegenden Jahr zehn Menschen für den ambulanten Hospizdienst ausgebildet.

Der ambulante Hospizdienst der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein ist für schwer kranke, sterbende und trauernde Menschen und deren Angehörige da, um Menschen zu Hause, in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen zu begleiten und beizustehen. Das alles leistet der Dienst mit überwiegend ehrenamtlich tätigen Menschen. In Rudolstadt wurden im zurückliegenden Jahr zehn Menschen für diesen Dienst ausgebildet. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Christine Josiger und Alice Neumeister haben diese acht Frauen und zwei Männer in einem mehrmonatigen Kurs intensiv auf das Ehrenamt vorbereitet.

Den festlichen Abschluss bildet stets ein Segnungsgottesdienst. Dieser Gottesdienst hat in der Rudolstädter Stadtkirche St. Andreas stattgefunden und wurde von Pfarrer Martin Krautwurst und Ramón Seliger, Rektor und Geschäftsführer der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein, herzlich und einfühlsam, ermutigend und mitfühlend gestaltet.