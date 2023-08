Sehenswerte Ausstellung inmitten eines Kleinods in Saalfeld

Saalfeld Lesenswürdigkeiten inmitten der Kreisstadt (1): Der Park und die Villa Bergfried

In und um Saalfeld gibt es viel zu sehen und erleben. Nicht nur Besucher, sondern auch Einheimische können die Saalestadt immer wieder aufs Neue entdecken. In einer kleinen Serie stellen wir „Lesenswürdigkeiten“ vor. Den Start macht das Areal Park und Villa Bergfried.

Frühsommer in Saalfeld. Der Park und die Villa Bergfried laden ein zu einer kleinen Auszeit im Grünen, aber ebenso zum Entdecken eines Stückes Heimatgeschichte. Denn im Gärtnerhaus, das alle Besucher bei ihrer Ankunft passieren, informiert eine interaktive Ausstellung seit der Bundesgartenschau 2021 über das Leben des Mauxion-Schokoladenfabrikanten Ernst Hüther und dessen Familie auf dem Anwesen. Einblicke in die Räumlichkeiten der Villa gibt ein virtueller 3D-Rundgang. Ein erlebbarer Höhepunkt der Schau in Sachen Schokoladenherstellung ist der Schokoladenautomat, an dem Naschkatzen Täfelchen im originalen Design erwerben können.

Infos sind über einen Audioguide abrufbar

Zurück im Park gilt es indes, die Natur zu genießen. Besonders gut, aber nicht nur für ein Picknick eignet er sich - eine Nordic Walking-Gruppe umrandet gerade die Lindenallee, ein Pärchen begutachtet interessiert den Schmuckhof und am Rande des Japangartens spaziert eine Frau mit Hund in Richtung des Nymphäums. Auch in der grünen Oase besteht dank eines Audioguides, der via QR-Code auf dem Smartphone abrufbar ist, die Möglichkeit weitere Infos zu erhalten.

Der Rundweg führt zu 19 Stationen, darunter zum Glockenturm, dem Weiherhäuschen oder dem Bärenzwinger. Allerlei Anekdoten aus Hüthers Zeiten weiß Gärtner Paul Birkholz zu berichten – neben amüsantem Klatsch auch zum richtigen Beschnitt der Linden oder der Pflege der exotischen Gewächse im Japangarten.

Acht Leute übernehmen die Landschaftspflege

Diese Fragen treiben übrigens auch die Gärtner von heute um, wie Michael Schöpe, Verwalter der Villa Bergfried erklärt. Er koordiniert die städtische Maßnahme „Blühendes Saalfeld“, dank derer wöchentlich acht Angestellte auf geringfügiger Basis die Landschaftspflege auf dem Gelände übernehmen. Er freut sich über die positiven Rückmeldungen der Besucher, die die Arbeit wertschätzen. „Der Park wird toll genutzt“, findet er.

Der Park ist täglich von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet, die Ausstellung kann täglich kostenfrei von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.