Sein Wirken hat das Erscheinungsbild Rudolstadts mit geprägt

Rudolstadt. Die Stadt erinnert an den im Oktober verstorbenen Architekten Dieter Zapfe.

Er hat über drei Jahrzehnte für öffentliche und private Bauherren zahlreiche Projekte realisiert, die heute das Erscheinungsbild der Stadt bestimmen. Am 20. Oktober verstarb der Rudolstädter Architekt Dieter Zapfe im Alter von 62 Jahren.

Mit Leidenschaft für Kunst und Kultur

Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) und der frühere Museumsdirektor und heutige Vorsitzende des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt, Lutz Unbehaun, würdigen sein Wirken für die Stadt in einem Nachruf.

Sie erinnern an den Werdegang des Architekten, der nach dem Studium an der Bauhaus-Universität Weimar ab 1988 zunächst im Stadtplanungsamt der Stadt Rudolstadt arbeitete, bevor er wenig später dem Ruf des damaligen Direktors des Museums Heidecksburg, Horst Fleischer, folgte, der ihn als Baupfleger für das Rudolstädter Schlossensemble einstellte. Stets habe er sich für die denkmalpflegerischen Belange in der Stadt eingesetzt. Seit 1991 war Dieter Zapfe als freiberuflicher Architekt an vielen baulichen Vorhaben beteiligt, die heute das Stadtbild prägen. Dazu gehören die Orangerie in Cumbach, das Soziokulturelle Zentrum Saalgärten, viele Wohn- und Geschäftshäuser der Innenstadt, die Gläserne Porzellanmanufaktur in Volkstedt, der Kindergarten „Henry Dunant“ und die Grundschule Rudolstadt-West.

Schillerhaus trägt seine Handschrift

Ende der 1990er Jahre übernahm er im Auftrag des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg die Planung und Ausführung der Ausstellungsarchitektur im Museum des Jagdschlosses Paulinzella, die wegen ihres hohen ästhetischen Anspruches große Beachtung fand. Für die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten baute er das Schlosscafé sowie die Reithalle wieder auf. Eines der größten Projekte, an dem sich Dieter Zapfes Leidenschaft für Kunst und Kultur der Region am eindrucksvollsten ablesen lässt, war die denkmalpflegerische Sanierung des Schillerhauses, einschließlich der Planung der Museumsarchitektur.

„Dieter Zapfe hat Spuren in unserer Stadt hinterlassen. Einwohner und Touristen können sich an vielen Orten von seinen Ideen überzeugen. Wir anerkennen und schätzen seine Leistungen hoch ein und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren“, heißt es abschließend.