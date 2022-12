Sekt und Sissi im Silvesterkonzert in Bad Blankenburg

Rudolstadt/Saalfeld. Die Thüringer Symphoniker spielen wieder in der Stadthalle Bad Blankenburg. Geboten werden Operetten, Walzer und Geheimnisse über Kaiser Franz Joseph I.

Wenn am 31. Dezember in der Stadthalle Bad Blankenburg nach dem Sektempfang der erste Ton erklingt, dann ist das Silvesterkonzert der Thüringer Symphoniker wahrhaftig zurück. Drei Jahre lang musste das Publikum verzichten, umso mehr wird die Gala unter dem Motto „Sissi in Budapest“ dieses Jahr in besonderer Erinnerung bleiben, verspricht eine Ankündigung.

Die musikalische Reise geht in ein Land, dessen musikalisches Erbe durch die Operette unsterblich wurde: in das Königreich Ungarn. Ob Csárdás oder Walzer – die Thüringer Symphoniker spielen die „ungarischsten“ Melodien aus den Operetten von Emmerich Kálmán, Paul Abraham und Johann Strauß. Der „Zigeunerbaron“, die „Gräfin Mariza“ und auch die „Juliska aus Budapest“ werden sich an diesem Abend die Ehre geben.

Mit der Sopranistin Raffaela Lintl und dem Tenor Michael Siemon konnten zwei hochkarätige Gesangssolisten gewonnen werden, die schon am Teatro di San Carlo in Neapel, der Staatsoper Hamburg, der Oper Köln und im Musikverein Wien Erfolge gefeiert haben, so die Ankündigung weiter.

Die Reiseführerin ist niemand anderes als Ihre Kaiserliche Hoheit höchstpersönlich, Elisabeth von Österreich, besser bekannt unter dem Namen Sissi. Gemeinsam mit dem Chefdirigenten der Thüringer Symphoniker, Oliver Weder, wird die Kaiserin einige Geheimnisse über Kaiser Franz Joseph I. von Österreich und die Wiener Gesellschaft verraten. red

Karten für das Konzert am 31. Dezember, um 15 und 19.30 Uhr inklusive Sektempfang sind über die Theaterkasse in der KulTourDiele, in den Tourist-Informationen in Saalfeld, Rudolstadt und Königsee, in der Stadthalle Bad Blankenburg, telefonisch unter 03672/450 1000 sowie online auf der Website des Theaters erhältlich. Optional kann ein Bustransfer dazu gebucht werden.