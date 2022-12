Selbstgebaute „Sprengstoffvorrichtung“ in Sparkasse Saalfeld

Saalfeld. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Polizeisprecherin: „Es sah nicht ungefährlich aus.“

Bei dem Gegenstand, der am Sonntag zu einem großen Polizeieinsatz in der Saalfelder Hauptfiliale der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt geführt hat, handelt es sich „um eine selbstgebastelte Sprengstoffvorrichtung“ aus mehreren, in eine Folie eingewickelten Böllern. Das erklärte Stefanie Kurrat, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld (LPI) am Montag auf Anfrage dieser Redaktion. „Es sah nicht ungefährlich aus“, so die Sprecherin: „Es war kein Tischfeuerwerk.“ Die Polizei ermittele u.a. wegen des Verdachtes auf einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Saalfelder Anwohner konnten nach 15 Uhr wieder in ihre Wohnungen

Die Polizei war am Sonntagmittag gegen 12 Uhr alarmiert worden (die Redaktion berichtete). Ein Kunde hatte im Selbstbedienungsbereich der Sparkasse einen verdächtigen Gegenstand festgestellt und die Polizei gerufen. Die Bewohner zweier angrenzender Häuser mussten daraufhin ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten der Polizeisprecherin zufolge gegen 15 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen, nach dem Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) die Sprengvorrichtungen geborgen und abtransportiert hatten. Hinweise auf der oder die Täter gebe es noch nicht. Die selbstgebastelte Sprengstoffvorrichtung werde nun beim LKA intensiv untersucht.

Sparkassen-Sprecherin: „Wir sind im engen Kontakt mit der Polizei.“

Nach 15 Uhr am Sonntag konnte der Geldautomaten-Raum der Filiale unweit des Saalfelder Marktes wieder geöffnet werden. Auch am Montag hat die Filiale „ganz normal wieder geöffnet“, erklärte Sabine Beyer, Leiterin des Vorstandssekretariats der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt am Montag dieser Redaktion. Aktuell würden keine gesonderten Maßnahmen ergriffen. Der Selbstbedienungsbereich der Sparkasse bleibe auch weiterhin in der Nacht für die Sparkassen-Kunden geöffnet. Die Untersuchungen der Polizei würden umfänglich unterstützt. Sabine Beyer: „Wir sind im engen Kontakt mit der Polizei.“