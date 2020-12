Seniorenwohnen-Rohbau am Kümmelbrunnen in Königsee steht

Königsee. "Da schuftet man wochenlang, um im alten Jahr noch so viel wie möglich zu schaffen und ausgerechnet am letzten Tag, wo verdientermaßen der Weihnachtsfriede zum Auslaufen einlädt, öffnet der Himmel seine tagelang geschlossenen Schleusen und schickt Landregen." Von solchen Petitessen lassen die sich Männer rund um Bauleiter Gunther Tost vom Generalauftragnehmer B&O in Chemnitz natürlich nicht bremsen. Im Gegenteil: "Wenn es beim Gießen einer Geschossdecke zu trocken ist, dann müssten wir sogar wässern."

Bis zu 38 Mieter sind möglich

Das hat am Dienstag der Himmel erledigt und so letztlich doch seinen Teil dazu beigetragen, dass am Ende des Tages alle zufrieden waren. "Der Rückstand betrug zwischenzeitlich drei Wochen, doch nun sind wir wieder im Plan", freut sich Jörg Schubert. Er ist Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Königsee (WGK), die sich eines der großen privaten Bauvorhaben in Königsee vorgenommen hat. In einem halben Jahr, so der Plan, sollen an der Stelle, wo einst ein sechsgeschossiger Wohnblock nicht wirklich viele Mieter hatte und abgerissen wurde, bis zu 38 Mieter in einem Haus logieren können. In dem zwei Geschosse niedrigeren Nachfolgerbau sind alle Grade der alters- und pflegegerechten Betreuung möglich, angefangen von der Tagespflege im Erdgeschoss über Wohnungen und Apartments mit beliebig zubuchbaren Serviceleistungen bis zu einer Wohngruppe unterm Dach mit allen modernen Pflegemöglichkeiten, soll das Standbein betreuter Wohnformen bei der WGK deutlich ausgebaut werden.

Reges Interesse an Wohnungen bereits in der Bauphase

Dass dafür trotz ähnlicher Projekte in Königsee auch ein Bedarf besteht, beweist das rege Interesse schon in der Bauphase: "Wir könnten manche der Wohnungen schon dreifach verkaufen”, sagt Jörg Schubert. Als im Herbst 2019 der Vorgängerbau weg war, und sich im Frühling entschied, dass auch die Bodenplatte noch würde entfernt werden müssen, begann Mitte Mai der Bau in die Höhe zu wachsen, war Ende August das Erdgeschoss fertiggestellt und am 11. September die erste der Geschossdecken eingebaut und das nicht zuletzt wegen der fleißigen Männer der Bega-Bau GmbH aus Meiningen, die als Subunternehmer viel Erfahrung und Routine einbrachte.

Mit ihrem Elan wurde der von deutlich aufwendigeren Aushub - immerhin ist Königsee an vielen Stellen ein Erdfallgebiet - herrührende Rückstand wieder kleiner und sind nun die Rohbau-Schritte erledigt. Parallel begann der Einbau der Fenster, der im neuen Jahr ebenso zügig weitergehen soll, wie die Leitungen für Strom und auch Gas, denn das Gebäude will bald beheizt werden. Auch der Fußbodenaufbau soll zügig vorangehen. Ein Richtfest verhinderte bis jetzt der Corona-Lockdown, aber einen Richtbaum soll es diesen Winter noch geben. Bis dahin hat ein Weihnachtsbaum überm Foyer die Stellvertreterfunktion inne.