Volles Haus beim 64. Preisskat am Sonnabend im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Gösselsdorf.

Sensation im letzten Spiel: Nach zwölf Jahren wieder ein Grand Ouvert in Gösselsdorf

Gösselsdorf Beim 64. Preisskat auf der Saalfelder Höhe treten 30 Teilnehmer an - am Ende triumphiert ein Einheimischer

Das gab es in Gösselsdorf zwölf Jahre und 22 Preisskate lang nicht: Im letzten Spiel der zweiten und letzten Runde bekam Skatfreund Dieter Haas aus Saalfeld noch einen Grand Ouvert auf die Vorhand. Es ist das höchste und seltenste Spiel beim Skat. Beim Grand Ouvert darf man den Skat nicht aufnehmen und muss die Karten offen hinlegen. Das Spiel muss schwarz gewonnen werden, das heißt man darf keinen Stich abgeben.

Wie Dieter Haas berichtete, hatte er noch nie in seiner langen Skatlaufbahn ein solches Spiel gespielt. Um so größer war seine Freude. Beim 42. Preisskat spielte in Gösselsdorf Joachim Grützner aus Probstzella zum letzten mal das Königsspiel im Skat.

Der Probstzellaer war übrigens auch am Samstag unter den 30 Teilnehmern an acht Tischen im Schulungsraum der Feuerwehr Gösselsdorf und belegte mit 2015 Punkten den sechsten Platz. Durch die 252 Punkte für den Grand Ouvert erkämpfte sich Dieter Haas mit 2054 Punkten noch den vierten Platz.

Dritter Sieg bei der 60. Teilnahme für Christian Stahl

Die Preisgelder für die Plätze eins und drei blieben im Dorf. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Fiebrich belegte mit 2054 Punkten Platz drei. Sieger wurde mit 2576 Punkten Christian Stahl. Bei seiner 60. Teilnahme war es für ihn der dritte Sieg. Zwischen den beiden Einheimischen belegte Hans-Joachim Geiß mit 2543 Punkten Platz zwei. Er hatte mit ca. 80 km die weiteste Anreise. Kam er doch aus Irmelshausen im Landkreis Neustadt/Saale nach Gösselsdorf.

Nach der ersten Serie mit 40 Spielen führte Skatfreund Michael Halder aus Neustadt/Orla mit 1466 Punkten. Danach verließ ihn allerdings das Glück, so dass er in der Gesamtwertung mit 2048 Punkten nur den fünften Platz belegte.

Thomas Liebmann bliebt in der Gesamtwertung vorn

Am Turnier nahmen auch zwei Frauen teil. Während Yvonne Krummel aus Saalfeld Stammgast ist, kam Birgit Burkhardt aus Triptis zum ersten Mal auf die Saalfelder Höhe. Beide konnten sich allerdings nicht im Vorderfeld platzieren.

Durch den Sieg festigte Christian Stahl seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung aller 64 Preisskate. Sein Vorsprung zum Drittplatzierten Harry Fuhrmann aus Neuhaus vergrößerte sich auf 2440 Punkte. In dieser Wertung führt noch immer souverän Thomas Liebmann aus Gösselsdorf. Er hat 6256 Punkte mehr als Stahl.