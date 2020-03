Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Shutdown in Raten

Es gibt in meiner Branche einen Spruch, der die Vergänglichkeit von Informationen deutlich macht: „Nichts ist älter als die Zeitung von gestern“. Seit sich der Coronavirus in beeindruckendem Tempo auch bei uns ausbreitet, muss der Satz eigentlich lauten: „Nichts ist älter als die Zeitung von heute“. Denn was Sie jetzt in Händen halten oder auf dem Bildschirm lesen, ist schon wieder überholt. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes, die am Freitag im Anzeigenteil stand, war schon obsolet, als sie gedruckt wurde, weil am Donnerstagabend die ersten bestätigten Coronafälle im Landkreis gemeldet wurden. Die Veranstaltungsvorschau – zum Vergessen, die Schulpflicht – aufgehoben, das Recht auf einen Kindergartenplatz – nicht jetzt! Selten war die Lage so dynamisch und dramatisch zugleich wie in diesen Tagen.

Man musste kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass es weitere Einschnitte in unser gewohntes Leben geben wird. Die Schließung aller Kindergärten und Schulen, von Museen, Bibliotheken und Rathäusern, die Einstellung des Spielbetriebes in Sport und Kultur, Besuchsverbote in Altenheimen und Kliniken – als Freitag, der 13., zu Ende war, war fast alles davon Realität. Ob man das für übertrieben hält oder nicht, ob da mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, ist nicht mehr die Frage. Wenn es um Menschenleben geht, muss alles andere zurückstehen. Denn zwei Dinge sind unbestritten: Ja, es ist „nur“ eine Atemwegserkrankung. Und nein, es gibt noch kein Mittel dagegen. Wer alt, wer schwach, wer krank ist, kann daran sterben.

Deshalb ist jetzt nicht die Stunde der Egoisten, die wir über Jahrzehnte mühsam herangezogen haben. Gefragt sind Werte, die es unter der glitzernden Oberfläche des goldenen Kalbs fast überall auch noch gibt: Vernunft, Besinnung, Nächstenliebe, Solidarität. Wie wäre es, wenn wir Jüngeren den Rentner in der Nachbarschaft mal fragen, ob wir seine Einkäufe mit erledigen können, damit er sich nicht ins Getümmel des Supermarktes stürzen muss? Zum Beispiel. Danach können wir immer noch ausgiebig am Fernseher zusehen, wie das Land Stück für Stück heruntergefahren wird wie ein alter virenverseuchter Computer. Der „Shutdown“ naht.

Schönes Wochenende!