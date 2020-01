Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sicherheit für Personal und Patienten durch das Taschenbuch Notaufnahme

„Ein Buch im handlichen Taschenformat mit allen Informationen auf das Wichtigste und nach aktuellen Leitlinien zusammengefasst. Ein ,Muss’ für jede in der Notfallmedizin tätige Berufsgruppe. Als Nachschlagewerk übersichtlich, kompakt und mit erklärenden bildlichen Darstellungen“, lautet eine Amazon-Bewertung für das Taschenbuch Notaufnahme. Ein anderer Nutzer schreibt, dass er lang nach einem solchen Buch gesucht habe.

So erging es vor einigen Jahren auch Tina Kintzel, examinierte Krankenschwester, Fachkrankenpflegerin für Notfallpflege mit langjähriger Tätigkeit in der Notaufnahme in Saalfeld, und Andreas Schubert, Notfallsanitäter in Saalfeld. Sie waren engagiert genug der Suche selbst ein Ende zu setzen. Durch ein Fachbuch. Die erste Auflage beruhte in erster Linie auf eigenen Erfahrungen beider. Inzwischen kam die dritte Auflage heraus – wissenschaftlich fundiert, leitlinienorientiert und in Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem Bundeswehrkrankenhaus Ulm erarbeitet: Hannes Breitinger und Marcus Fabius Herm, beide Fachkrankenpfleger, brachten ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen aus Auslandeinsätzen der Bundeswehr mit ein.

Das Buch soll neben der Wissensvermittlung auch dabei helfen, Einheitlichkeit zu erreichen. „Gerade die Kommunikation ist ungemein wichtig, ebenso wie auch mal ruhig zu sein, um beispielsweise beim Übergabeprozess zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme alle Fakten aufnehmen und entsprechend handeln zu können.“

Sei es, das Nachschlagewerk in der Kitteltasche zu haben oder Routine durch schematische Handlungsleitfäden zu bekommen: Alles, was den Mitarbeitern Sicherheit gibt, gibt letztlich auch den Patienten Sicherheit.

„Die Notaufnahme bekommt hier und auch deutschlandweit immer mehr Patienten. Deren Bedürfnissen und Krankheitsbildern muss man gerecht werden“, so Tina Kintzel.

Die neue Auflage kam am 21. Januar heraus. Seine Vorgängerexemplare wurden bereits tausendfach in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft.