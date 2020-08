Sitzendorf: Zwischen Hundeschwimmtag und grüner Wasserfarbe

Am Sonnabend ist Hundeschwimmtag im Freibad Sitzendorf

Was bei einem Waldsee keiner weiteren Erwähnung wert wäre, ist in einem Schwimmbecken mit himmelblauer Bode- und Wandfarbe ein (wenn auch vordergründig optisch-ästhetisches) Ärgernis: Die natürliche Algenbildung, angefeuert durch relativ hohe Wassertemperaturen und recht wenig Durchmischung führt zu einem satten Grün. Für die Gemeinde Sitzendorf war dies vor dem letzten Wochenende Anlass, die Saison, die ohnehin nur noch bis Ende August eingeplant war, schon am letzten Samstag für beendet zu erklären.