Sitzendorfer Frühlingsputz vom Virus verweht

Ein quasi ehernes Gesetz zwei Wochen vor Ostern ist in Sitzendorf der große Frühjahrsputz, bei dem alles, was Beine hat, draußen unterwegs ist, um das Dorf zu verschönern. Nur nicht in diesem Frühjahr. Kontaktsperre heißt eben auch: Menschen dürfen nicht gemeinsam ihr Dorf verschönern.

Eigentlich schon seit 2019 liegt derweil das Material für die Erneuerung der elf Bänke an der Promenade der Schwarza bereit und war für den hiesigen Brauchtumsverein, der sich sonst vor allem der Erhaltung der Bänke außerhalb der Ortslage verpflichtet sieht, als Beitrag zum Dorfputz fest eingeplant. Doch Pustekuchen. Also konnte sich Vereinschef Stephan Schneider nicht der Routine seiner Mitglieder versichern. Aber zumindest des Elans von Sohn Jannis Lichtenheldt (9), denn Familienmitglieder dürfen ja…

Zusammen haben Vater und Sohn also am Wochenende die ersten Bänke erneuert. Auch wenn es zu anderthalb natürlich deutlich langsamer ging, als sonst zu dritt oder viert, wären die beiden weit gekommen, wenn nicht bei der Vorbereitung sich herausgestellt hätte, dass längst nicht alle Betonteile, auf denen die neuen Latten liegen sollen, einfach so die Auffrischung mitmachen, sondern neu gegründet werden müssen. Und so hatten auch Gemeindearbeiter Steffen Pabst, sowie außerdem Mario Lindenlaub und Martin Möder ihre Aktie am Fortschritt, der immerhin ein Etappensieg ist. Fünf der Bänke sind erneuert, die weiteren kommen an die Reihe, wenn sie standsicher sind und es die äußeren Umstände erlauben.

So lange kann natürlich die Osterkrone des Vereins nicht warten, die von einigen Mitstreitern mit geschickter Hand hergestellt wird. Weil man sich aber auch hier unzulässig nahe gekommen wäre, hat der Verein eine abgespeckte, aber seuchensicher gebaute Variante hergestellt. Denn Ostern ganz ohne Krone, das wollen die Sitzendorfer nicht einfach so hinnehmen.