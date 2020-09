Skateboardfahrer nach Unfall lebensbedrohlich verletzt

Am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei ein 23-Jähriger mit seinem Skateboard in Sonneberg auf der Rathenaustraße aus Richtung Karlstraße in Richtung Bernhardstraße und kollidierte in der Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten VW.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann über die Motorhaube des Pkw geschleudert und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

