„So glatt und schön wie nie zuvor“

Reitzengeschwenda. Später Vormittag im Dorf hoch über dem Hohenwarte-Stausee, zwei Frauen mit Messrad laufen gemächlich die Ortsstraße abwärts, schreiben auf, was das tickende Zählwerk anzeigt. Sie sind das finale Kommando eines monatelangen Bauvorhabens, das halb Reitzengeschwenda umgewühlt hat – und die nächste Großbaustelle zeichnet sich bereits ab.

„Endlich Ruhe vor der Haustür“, verkündet eine Postkarte, die an alle Anwohner der südlichen Ortsstraße ging, verbunden mit der Bemerkung „Aber nicht lange“. Was manchen im Ort vielleicht beunruhigt. Denn mit der Stille im Dorf, die jetzt lediglich von Hühnergegacker und wenigen durchfahrenden Autos unterbrochen wird, dürfte es spätestens ab März wieder vorbei sein.

Bereits seit vorigem Jahr läuft das Großprojekt des Wasser- und Abwasserzweckverbands ZWA: Anschluss der Abwasserentsorgung von Reitzengeschwenda an die Kläranlage im benachbarten Drognitz, dazu Erneuerung von Trinkwasserleitungen und Straßenbeleuchtung. Und der Straße selbst. Für die meist älteren Menschen in den knapp 30 Gehöften bedeutete das, ihre unmittelbaren Zufahrten zeitweise zu verlieren, Autos an Feldwegen oder am Ortseingang zu parken, Müll über Gräben hinweg zu tragen, weil Abfalltonnen ebenfalls entfernt aufgestellt werden mussten. Und natürlich Lärm von Baumaschinen, Baggern, Lkw. „Da kam schon einiges an Beschwerden“, erinnert sich Bürgermeister Henry Drogatz (SPD). Die einen sahen ihre Mittagsruhe gestört, andere beunruhigte das Klappern von Gläsern wegen laufender Baumaschinen, wieder andere beklagten, dass Gehbehinderte nur schwer aus dem Haus kämen.

Straße ist schmaler geworden, um bezahlbar zu sein

„Man musste schon aufpassen, sich nicht die Beine zu brechen“, meint auch Hermann Hirschfeld und klingt trotzdem fröhlich. Der 81-Jährige hat die Baustelle vor allem als tägliches Live-Kino erlebt, noch dazu direkt vor seinem Stubenfenster. Hat den Fortschritt der Arbeiten praktisch bei jedem Meter fotografiert, war fast jeden Tag draußen, um sich mit den Bauleuten zu unterhalten. „Nette Kerle“, so Hirschfeld, die bei Bedarf auch geholfen hätten, wenn es schwere Einkäufe ins Haus zu tragen galt. „Da hat man zum Feierabend gern mal ne Flasche Bier spendiert“, erzählt der Gründer und langjährige Leiter des örtlichen Volkskundemuseums, „und jetzt zum Abschluss auch mal eine Pulle Sekt“. Die Mitarbeiter der Strabag-Filiale Rudolstadt hätten auch stets über die nächsten Schritte beim Bau informiert, sich mit den Anwohnern abgestimmt. Auch der Bürgermeister lobt die Kommunikation unter den Beteiligten: „Es gab nicht nur die Einwohnerversammlung vorab, sondern es wurde auch jeder Anlieger einzeln vom ZWA informiert.“ Bei den wöchentlichen Bauberatungen vor Ort, bei denen die Gemeinde durch Bauhofchef Jörg Thieme sowie durch den Gemeinderat und ehemaligen Strabag-Beschäftigten Hans-Henning Sonntag vertreten war, seien auch stets kleinere Probleme oder „Reibepunkte“ im Ablauf angesprochen und geklärt worden.

Hirschfeld, der seit seiner Geburt im Haus Nummer 5 lebt, erinnert sich, wie früher an der Straße gebaut wurde: „Wenn irgendwo mal eine Ladung Bitumen übrig war, hat der Bürgermeister schnell zugegriffen und die einbauen lassen.“ Zuletzt war wohl in den 1970er Jahren der Belag erneuert worden. „Aber so glatt und schön wie jetzt war die Straße noch nie“, versichert Hirschfeld. Überaus zufrieden zeigt sich auch Henry Drogatz – vor allem damit, dass die ganze Straße erneuert wurde. Denn zunächst hatte es danach ausgesehen, als würde lediglich über den aufgegrabenen Bereichen im Auftrag des ZWA neu asphaltiert, weil der Gemeinde das Geld fehlte, um über die gesamte Breite eine neue Trag- und Deckschicht einbauen zu lassen. Schließlich habe man einen Kompromiss gefunden, indem die Straße auf nur noch fünf Meter Breite eingeschränkt, der Gehweg nicht gepflastert, sondern als Grünstreifen angelegt und auf die Erneuerung der Straßenleuchten verzichtet wurde.

Aus Erdaushub wird Aussichtshügel

Im nächsten Jahr wird die nördliche Hälfte von Reitzengeschwenda zur Baustelle, nachdem es nach heftigen Bemühungen der Gemeinde und Einschalten der Politik bis hin zu Landrat und Ministerpräsident gelungen ist, dass die durchs Dorf führende Landesstraße parallel zur Leitungs- und Anschlussverlegung erneuert wird, wobei für die notorisch klamme Gemeinde wieder kreative Lösungen gefragt waren, um ihren Eigenanteil von knapp 100.000 Euro nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. So habe man mit dem Stromnetzbetreiber TEN vereinbart, die neuen LED-Straßenleuchten von ihm quasi zu leasen statt selbst in Auftrag zu geben. Von März bis Oktober wird also erneut gebaut im Dorf und Hermann Hirschfeld hofft sehr, dass die Rudolstädter Strabag-Filiale nach dem Abschluss am nordöstlichen Ende des Ortes dann auch den Auftrag für die Landesstraße bekommt. Dann nämlich dürfte es leicht sein, das fortzusetzen, was er mit dem bisherigen Bauleiter vereinbart hat: Überschüssiger Erdaushub landet nicht irgendwo auf der Deponie, sondern an einer Wegekreuzung und wird zu einem Aussichtshügel samt Blühstreifen rundherum.

Zur Sache:

Bis Ende 2021 soll Reitzengeschwenda an die neue Kläranlage in Drognitz angeschlossen werden. In diesem Jahr erfolgte in den Gemeindestraßen die Verlegung der Wasser- und Abwasserleitungen sowie die Erneuerung des Nieder- und Mittelspannungsnetzes. Verlegt wurden rund 1150 Meter Schmutz- und Regenwasserkanal, 425 Meter Schmutzwasser-Hausanschlüsse und etwa 435 Meter Abwasserdruckleitung. Auch ein Abwasserpumpwerk wurde errichtet. Verlegt wurden zudem rund 740 Meter Trinkwasserleitung, 430 Meter Trinkwasser-Hausanschlüsse; elf Absperrschieber und sieben Unterflurhydranten wurden eingebaut. Insgesamt beliefen sich die Baukosten für den ZWA auf rund 1,4 Millionen Euro.