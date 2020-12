So läuft die Covid-19-Impfung in Saalfeld-Rudolstadt ab

Veit Malolepsi, es soll in jedem Landkreis in Thüringen mindestens eine zentrale Impfstelle geben. Wo wird die im Kreis Saalfeld-Rudolstadt sein? Corona-Blog: Erstmals über 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Thüringen

Veit Malolepsi Foto: kvt

Die Adressen der Impfstellen geben wir nicht bekannt, um dort mögliche Ansammlungen von Personen, die keinen Impftermin haben, aber gern vor den vom Robert-Koch-Institut und dem Bundesgesundheitsministerium priorisierten Gruppen geimpft werden möchten, und die damit verbundenen unnötigen Kontakte zu vermeiden.







Woher soll ich dann als 94-jähriger Risikopatient wissen, wo ich hin muss?

Jeder, der über die Kassenärztliche Vereinigung einen Impftermin vereinbart, erfährt dann, wann er wo sein soll.







Wie läuft es dann in der Impfstelle ab?

Es erfolgt dort zunächst die Aufklärung durch einen Arzt, der den zu Impfenden untersucht und gern Fragen beantwortet. Die Impfung selbst wird dann durch impfberechtigtes nichtärztliches Personal durchgeführt, zumeist Medizinische Fachangestellte. Anschließend verbleibt der Patient noch etwa zehn bis 15 Minuten zur Beobachtung im Wartebereich. Es fragte: Thomas Spanier