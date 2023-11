So lief der Bundesweite Vorlesetag im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Landkreis. Neben der Marco Polo Schule in Saalfeld beteiligte sich in diesem Jahr auch die Kripo in Rudolstadt an der Aktion. Was die Kinder dort erlebten.

Nicht alltäglich dürfte der Anblick von so vielen Kindern bei der Kripo in Rudolstadt für die Polizei und die Anwohner rund um die KPI (Kriminalpolizeiinspektion) gewesen sein. Zum ersten Mal wirkte man mit am Bundesweiten Vorlesetag und entschied sich zur Premiere, sechs Grundschulklassen zu je drei auf den Tag zu verteilen. Erst- und Zweitklässler aus der Grundschule Uhlstädt sowie der Friedrich-Adolf-Richter Schule in Trägerschaft der Awo-Rudolstadt starteten am Freitagvormittag und viele von ihnen waren augenscheinlich ganz aufgeregt.

Die jungen Zuhörer wurden in einen alten Kinosaal geführt, der sich im Gebäude befindet und setzten sich vor die Zuschauerreihen auf mitgebrachte Kissen. Wenn urplötzlich rund 70 Kinder ganz mucksmäuschenstill dasitzen, zeugt es von angespannter Erwartung oder auch davon, dass Kriminaloberrätin Katrin Krüger und KPI-Büroleiter Uwe Möller vor ihnen Platz nehmen und ein Buch aufschlagen. Dem Vorleseort angemessen, hätte man eine kindgerechte Kriminalgeschichte vermuten können, doch „da haben wir uns bewusst anders entschieden“, sagte die Kripochefin. Sie las eine Geschichte von Freundschaft mit dem Titel „Das wunderbarste Wesen der Welt“ vor, in der Tilda und Tom auf der Suche nach diesem Wesen hinter ein Geheimnis kommen. Anschließend erzählte sie vom kleinen „Wir“ und dessen Abenteuern, die die Gemeinschaft stärken und Empathie hervorrufen. Uwe Möller las danach vom Ernst des Lebens (Eine Stunde voller Wörterwunder und Zahlenzauber).

Zertifikate mit Fingerabdruck

Doch was wäre für Kinder ein Besuch bei der Polizei, ohne ein Polizeifahrzeug einmal genau unter die Lupe zu nehmen? Für einige der Grundschüler war das nach dem Vorlesen das Tüpfelchen auf dem i. Mit ihren Teilnahme-Zertifikaten in der Hand - ein jedes unverwechselbar durch den eigenen Fingerabdruck verbürgt - machten sie sich auf zu Polizeihauptkommissar André Kupfer. Der überraschte die Schüler sichtlich damit, dass weder Dienstwaffe noch Schlagstock die wichtigsten Instrumente seien, um Konflikte zu lösen. Das wären an erster Stelle jene Dinge, die in den Büchern stehen, nämlich Worte. Und an zweiter ein Stift, den man dazu benutzt, sie aufzuschreiben.

Beim Vorlesetag an der Marco Polo Grundschule hörten die Viertklässler selbst geschriebene Geschichten von Schülern aus dem Heinrich Böll Gymnasium. Foto: Dominique Lattich

In der Marco Polo Schule in Saalfeld fanden sich unter anderem 16 Schüler aus dem Staatlichen Gymnasium Heinrich Böll ein, um beim Vorlesetag ihre eigenen Geschichten vor den Grundschülern vorzutragen. Im Mittelpunkt standen Mythen. Wie die Schüler erzählen, haben sie zuvor im Ethikunterricht Mythen behandelt „und nun gab uns Frau Mildner, unsere Ethik- und Deutschlehrerin, die Aufgabe eigene Geschichten zu schreiben“, erzählen die Schüler, kindgerecht verpackt und beschrieben sollten die Geschichten sein. Wie könnten Regenbögen entstanden sein und wie Polarlichter? Wie ist die Welt entstanden und wie die Sterne? Diesen und anderen Fragen gingen die Gymnasiasten auf den Grund und sie erfanden Geschichten, die Kinderaugen zum Leuchten brachten. Sie hörten von einem Ort namens Polara. Gelegen am Nordpol hat dort eine Königsfamilie gelebt mit drei Prinzessinnen, von denen jede eine Bindung zu einem Element hatte. Einig waren sich die drei Schwestern aber nicht immer und so ging jede zu ihrem Element, jedoch war Polara dann dunkel, trocken und windstill. Die Schwestern fanden am Ende wieder zusammen und beim gemeinsamen Tanz verschmolzen ihre Kräfte und die Polarlichter entstanden. Sie erkannten, wie wichtig Vereinigung, Frieden und Zusammenhalt ist und dass man auch dann zusammenhalten muss, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist.

Ein Schulgespenst in Saalfeld

Im Anschluss an die Geschichte konnten die Viertklässler mitsprechen und einige wussten sogar, wie Polarlichter wirklich entstehen. Eine weitere Geschichte befasste sich mit Finn, dem Kugelfisch, der so viele Sterne aß, dass er platzte und so entstand die Erde. „Sterne sind doch so Planeten?“, fragte ein Junge und jedes Kind warf ein, was es gehört hatte, wie die Erde entstanden ist.

Schulleiterin Jeannette Müller-Pfenzig war beeindruckt von den Geschichten der Böll-Schüler und freut sich darüber, dass sie den Kindern ihre Mythen so kindgerecht nahebringen und sie inspirieren konnten. Gemeinsam sprachen die Kinder auch darüber, wie man Texte anschaulich gestalten kann. „Nicht immer die selben Worte am Satzanfang benutzen“, hat ein Junge mal gelernt und ergänzt: „Man kann mal ,dann‘ schreiben und im nächsten Satz vielleicht ,danach‘.“ Auch wie wichtig Verben sind haben sie gelernt. Und Groß- und Kleinschreibung beherrschen, das ist auch wichtig.

Die Idee der Zusammenarbeit entstand laut Schulleiterin im Gespräch mit der Ethiklehrerin der Gymnasiasten. „Und ich finde, sie haben das super umgesetzt“, resümiert sie. Nach der großen Pause gingen alle Schüler wieder in ihre Klassen, der Vorlesetag ging weiter. Aus der Caspar Aquila Schule kommt gerade Susi Bätz, die sich mit zu den Kindern auf den Teppich setzt und dort aus dem Buch vorliest, das sie als Kind am liebsten gelesen hat: „Das Schulgespenst“. Das, so Bätz, könnte nämlich auch in der Marco Polo Schule jeden Tag passieren.