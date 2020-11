Wie auch immer man es dreht und wendet: Es ist ein Dilemma. Lässt man Besuche in den Altenheimen zu, steigt das Risiko einer Infektion. Verbietet man sie, bleiben alte, kranke Menschen allein. Das kann keiner wollen. Über die Folgen von Isolierung ist schon ausführlich informiert worden. Aber wie, bitteschön, soll man hier die richtige Entscheidung treffen?

In den Heimen versucht man aktuell, mit einem Mittelweg diese schwierige Phase zu überstehen. Eingeschränkte Besuchszeiten, nur ausgewählte Kontaktpersonen, Aufenthalte in den Wohnbereichen und Zimmern nur im Ausnahmefall. Dann zum Beispiel, wenn das Leben zu Ende geht.

Es gibt die Möglichkeit von Videobotschaften und wie in Cumbach eine Oma-App, mit deren Hilfe digitale Nachrichten im Haus ausgedruckt und den Bewohnern überbracht werden. Und doch bleibt die Angst.

Es leben nicht nur die Bewohner, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Häusern mit der täglichen Sorge, sich zu infizieren. Ich kenne Pflegerinnen, die nehmen in ihrer Freizeit viel Rücksicht, damit sie ja nicht Gefahr laufen, sich anzustecken. Das geht so weit, dass sie darauf verzichten, engste Familienangehörige zu treffen. Um sich und vor allem andere zu schützen.