So verläuft der letzte Schultag vor den Winterferien in Dittrichshütte

Applaus und Jubel gibt es für ein Gedicht – selbst ausgedacht und mit Mama zu Hause geübt. „Und los, Carolin! Du bist die Nächste“, fordert Andrea Meißner, die Klassenlehrerin der 1. Klasse der Grundschule Dittrichshütte, das nächste Kind auf. Auch sie hat ein Gedicht vorbereitet. Am letzten Schultag vor den Winterferien können alle Kinder der Schule ihr Talent vor den Mitschülern zeigen. Den Tag der Zeugnisausgabe so zu begehen, ist eine feste Tradition der Schule geworden. Und das seit schon gut 20 Jahren. Dabei gilt: niemand muss. Jeder Beitrag ist freiwillig. Und die Wertschätzung durch die Mitschüler ist groß.

Ronja fällt Carolin um den Hals. Sie freut sich, dass ihre Mitschülerin den Text so fließend vor den Klassen 1 und 2 aufgesagt hat. Lena steht auf, nimmt sich eine Gitarre und spielt „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.

Für alle, die ihre Talente zeigen, gibt es eine Urkunde. Foto: Dominique Lattich

Immer freitags ist sie in einer Musikschule in Saalfeld. Selbst beigebracht hat sich unterdessen Clarissa ein Stück, das sie auf dem Klavier vorspielt.

Den Titel „Musikalische Grundschule“ verdient sich die Einrichtung an diesem Tag besonders. Ein Großteil der Beiträge beinhaltet nämlich genau das. „Wir haben auch einen Schulchor, der sehr gut angenommen wird“, erzählt die Schulleiterin Solveig Kniese. Von 86 Schülern, die derzeit dort lernen, sind 42 im Chor.

Daneben gibt es eine Theater AG an der Schule. Die beiden Mädchen Greta und Emily haben ihre Kenntnisse und Erfahrungen aus der AG genutzt, um selbst ein kleines, amüsantes Theaterstück zu inszenieren, das sie vor den Klassen 3 und 4 vorstellen. Kleine Streiche zwischen Mutter und Kind werden thematisiert und damit bringen sie Mitschüler und Lehrer gleichsam zum Lachen. „Ihr habt das so toll gemacht, ich bin so stolz auf euch“, motiviert und lobt die Klassenlehrerin der Klasse 4, Uta Gräf, die Kinder.

Eine gelungene und willkommene Ablenkung für die Kinder, denn kurz vor Mittag werden die

Beim Fest der Talente in Dittrichshütte präsentieren Greta und Emily (v.l.) ein eigenes Theaterstück. Foto: Dominique Lattich

Halbjahreszeugnisse überreicht. Für die erste Klasse ein besonderer Moment. Die Eltern dürfen mit dabei sein. Bunte Servietten werden auf den Tischen ausgebreitet und jedes Kind erhält eine kleine Papierschale mit Russisch Brot. Die gebackenen Buchstaben sind sortiert – jedes Kind kann eine Silbe legen und damit den Eltern zeigen, was sie bereits gelernt und wie sehr sie ein gutes Zeugnis verdient haben. Dann darf natürlich auch genascht werden.

In kleinen Gruppen treten die Kinder nach vorn. Die Zeugnismappen sind von der der Klassenlehrerin Andrea Meißner vorbereitet. Neben dem Zeugnis hat jeder Schüler zwei Fotos in die Mappe geheftet bekommen, eins von der Schuleinführung und eines aus dem Alltag. Inzwischen kennt sie von jedem Schüler die Stärken, die sie zur Zeugnisausgabe noch einmal besonders hervorhebt.

Die Kinder fühlen sich sichtlich wohl und alle schauen nach der Ausgabe gemeinsam mit den Eltern in die Mappen. Die Eltern sind stolz, halten den besonderen Moment auf Fotos und in Videos fest und lesen den Kindern ihre Bewertungen vor, bis sie ihre Sachen einpacken und gemeinsam die Schule verlassen.