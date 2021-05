So viel Leben wie möglich

Robin Kraska über die Sehnsucht nach Rückkehr.

Schauen wir auf das zurückliegende Pfingstwochenende, so vermischten sich die Anzeichen für eine langsame Rückkehr in so etwas wie Normalität und den unübersehbaren Ausnahmezustand, in dem sich unser gesellschaftliches Leben noch immer befindet.

In Bad Blankenburg empfingen Mädchen und Jungen auf der Schwelle zum Erwachsenwerden in einer festlichen Zeremonie die Konfirmation, doch der Konfirmandenunterricht musste digital ablaufen. Ebenfalls in der Fröbelstadt ging das 23. Weltsichten-Festival vor leerem Saal, aber mit Hunderten Zuschauern an den Monitoren daheim über die Bühne. Natürlich kann man nicht von einem Misserfolg in der Stadthalle sprechen, doch die Sehnsucht nach unserer gewohnten Vor-Coronazeit bleibt.

Ich glaube, in Zeiten der Krise lernen wir neben Improvisation und Duldsamkeit auch, die Dinge wieder mehr zu schätzen. Demgegenüber schien in Oberwellenborn am Montag zur traditionellen Salatkirmes das gewohnte Menschsein mit Feiern und Geselligkeit schon fast wie vor der Pandemie. Das soll keine Kritik am Wiedererwachen des Lebens sein, im Gegenteil.

Natürlich bleibt ein gesundes Maß an Vorsicht auch weiterhin geboten, aber was rechtlich in Ordnung geht und (gut) funktioniert, ist eben legitim. „Irgendwann muss es doch wieder weitergehen“, ist ein Satz, den ich dieser Tage oft höre. Und das wird es auch.