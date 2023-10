Soloflötistin der Thüringer Symphoniker erhält Werner Pirchner Preis

Rudolstadt/Saalfeld. Ziel der Verleihung ist es, Studierenden und Berufsmusikern bis um 30. Lebensjahr eine globale Plattform zu bieten.

Am vergangenen Sonntag, 8. Oktober, wurden die diesjährigen Preisträger des Werner Pirchner Preises verkündet. Der 2. Platz in der Kategorie Querflöte ging dabei laut einer Pressemitteilung an die neue Soloflötistin der Thüringer Symphoniker, Su Kyung Jang.

Jang studierte unter anderem an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden, bevor sie im Herbst 2022 nach Rudolstadt kam.

Zum zweiten Mal wurde der Preis für Blasinstrumente gemeinsam durch das Tiroler Landeskonservatorium und die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien vergeben. Ziel der Verleihung ist es, Studierenden und Berufsmusikern bis um 30. Lebensjahr eine globale Plattform zu bieten, damit sie sich international präsentieren und vergleichen können. red