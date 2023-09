Sommerfest im Supturgarten in Rudolstadt

Rudolstadt Vor über 200 Besuchern präsentieren sich alte und neue Gruppen der Evangelischen Kirchgemeinde

Der Name war Programm: Bei sommerlichen Temperaturen, Sonnenschein und zahlreichen Gästen feierte die Evangelische Gemeinde Rudolstadt am Sonntag ihr traditionelles Sommerfest im Supturgarten. Im Fokus stand in diesem Jahr das Kennenlernen der rund 50 verschiedenen Gemeindekreise. Viele haben eine lange Tradition, wie der Oratorienchor, der Rudolstädter Posaunenchor oder auch der kleine Gesprächskreis an der Stadtkirche. Einige sind erst im letzten Jahr neu entstanden, wie “Sing and Pray” oder die Jugendgruppe “TenSing”.

Superintendent Michael Wegner predigte bei einem Gottesdienst unter freiem Himmel vor rund 200 Zuhörern über das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter. Neben den genannten Gruppen präsentierten sich im Programm auch der Flötenkreis Concertino und der Rudolstädter Posaunenchor.

Ein wertvoller Schatz für die ganze Stadt

“Unsere Gemeinden beherbergen hier einen sehr wertvollen Schatz für die ganze Stadt. Für alle Altersgruppen und für alle Geschmäcker ist hier etwas dabei,” sagt Pfarrer Martin Krautwurst. “Von den musikalischen Angeboten, den Kinder- und Jugendkreisen bis hin zu den unterschiedlichen Gesprächs- und Seniorengruppen. Mit unserer Diakonie können wir zusätzlich auf vielfältige Selbsthilfegruppen und Beratungsangebote verweisen. Unsere Gemeinden sind bunt lebendig und auch offen für neue Gesichter. Hier wird christlicher Glaube im Alltag gelebt”, so der Geistliche.