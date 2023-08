Das Trio Pan Tao eröffnete am Sonnabend mit Handpans das Sommerfest an der Villa Weidig in Saalfeld musikalisch.

Sommerfest mit Musik an der Villa Weidig in Saalfeld

Saalfeld Kleine Bühne hat sich in drei Jahren in Saalfeld etabliert und lud ihre Gäste in den Garten ein

Mit vielen Stammgästen aber auch neuen Gesichtern feierte die Kleine Bühne in der Villa Weidig in Saalfeld am Sonnabend ihr dreijähriges Bestehen. Dazu hatten sich die Macher um Lutz Langer gutes Essen vom Grill und besondere Musik ausgedacht. Nachdem das Nachmittagsgewitter durch war, eröffnete das Pan Tao Trio mit Hand Pan im Garten der Villa den musikalischen Reigen. Später sollten Balkanmusik mit der Band Herje Mine aus Leipzig folgen, ehe Dj René von Gebhardi zum Tanz bat.

2020 hatte der Umbau des früheren Schützenhauses begonnen zu einem Haus für Saalfelder der Generation 40+, die Kunst und Kultur aktiv gestalten wollen. Seitdem gibt es hier regelmäßig Veranstaltungen.