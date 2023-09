Mit dem Klassiker "Dirty Dancing" ging am Freitagabend in der voll besetzten Orangerie das Saalfelder Sommerkino zu Ende.

Sommerkino in Saalfeld endet mit einem Klassiker

Saalfeld Trotz Regen gibt es am Freitagabend ein volles Haus in der Orangerie - seit Mitte Juli 16 Filme gezeigt

Mit dem zeitlosen Filmklassiker "Dirty Dancing" aus dem Jahre 1987 ging am Freitagabend das diesjährige Saalfelder Sommerkino zu Ende. Trotz des Regens am Nachmittag und der kühlen Temperaturen gab es ein volles Haus in der zum Kinosaal umfunktionierten Orangerie.

Organisiert von der Jugendarbeit des BZ

Seit dem 12. Juli wurden unter freiem Himmel im Schlosspark, in der Orangerie und im Klubhaus der Jugend insgesamt 16 Streifen gezeigt. "Große Hits, kleine Schätze, neue Streifen und echte Klassiker – für jeden Geschmack ist etwas dabei", so hatte das Bildungszentrum (BZ) Saalfeld die Veranstaltungsreihe angekündigt, die zum zweiten Mal nach 2022 von der Jugendarbeit des BZ organisiert wurde.

Kostenloser Eintritt dank Förderung vom Bund

Weil das Sommerkino über das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit - ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - gefördert wurde, war der Eintritt kostenlos. Ließ das Wetter Open-Air-Kino zu, standen 80 Liegestühle für die Filmfreunde zur Verfügung.