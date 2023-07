Sommerlicher Blumengruß bei Ammelstädt

Ammelstädt. Agrargenossenschaft Teichel beugt Wildkräutern mit Sonnenblumen vor

Sonnenblumen zum Selberpflücken gegen einen kleinen Obolus in eine Kasse des Vertrauens stehen auf einem zur Agrargenossenschaft Teichel gehörenden Feld bei Ammelstädt. Was in diesem Jahr zur Freude von Anliegern und Passanten einfach schön anzusehen ist, bekommt ab dem nächsten Jahr auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Laut EU-Vorgaben müssen Unternehmen wie die Agrargenossenschaft vier Prozent der Flächen stilllegen. Damit dort nicht nur Unkraut wächst, sind Blühwiesen wie diese eine Alternative. Vorerst aber wird dieses Feld gern auch als Kulisse für Fotos für die Sozialen Netzwerke genutzt.