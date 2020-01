„Sommersonne“ für die Saalfelder Bierfreunde

2019 war ein gutes Jahr für das Bürgerliche Brauhaus Saalfeld. 5,4 Millionen Liter Bier und 1,4 Millionen alkoholfreie Getränke konnten verkauft werden. Das ist eine leichte Steigerung gegenüber dem Jahr 2018, erklärten Braumeister Ralf Hohmann und Verkaufsleiter Sven Dießel am Dienstag gegenüber dieser Redaktion. Und auch ins neue Jahr gehen die Saalfelder Brauer mit großer Zuversicht.

Momentan laufen bereits die Vorbereitungen für den Sommer. Das Traditionsbrauhaus will 2020 neue Bier-Angebote auf den Markt bringen. So wird es ein Grapefruit-Natur-Radler geben, bestehend aus 60 Prozent Saft und 40 Prozent Bier.

Zudem, kündigt Hohmann an, werde „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ künftig in Saalfeld ein Bayrisch-Hell gebraut. Zwar haben die Saalfelder bereits ein helles Bier im Angebot, doch das sei „von der Stammwürze her“ zu stark für das, was gerade auf dem Markt nachgefragt wird.

Wie der Braumeister erläutert, sei vom Großraum München „ein Hype“ ausgegangen, der mittlerweile bis an die Ostsee gehe. Nun, sagt Vertriebschef Dießel lachend, werde es „die Thüringer Antwort auf das Bayrisch-Hell geben“.

Auf die Nachfrage, was „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ hinsichtlich des Bayrisch-Hell aus Saalfeld bedeute, erklärte der Braumeister, in drei bis vier Wochen starte der erste Brauversuch. Er sei sich sicher, dass es gut werden wird. Hohmann scherzt: „Wir sind nicht wie die Autoindustrie: Alle sprechen vom Hybrid, aber keiner bringt einen heraus.“

„Sommersonne“ wird leicht, schlank und frisch sein

Der Absatz des klassischen Pils ist indes rückläufig, erklären Hohmann und Dießel. Das liege daran, dass die Konsumenten mehr auf Spezialitäten zurückgreifen. Und Spezialitäten, darauf verstehen sich die Saalfelder: „Wir sind die Spezialitätenbrauerei Thüringens“, sagt Hohmann selbstbewusst.

Mitarbeiter Danilo Hendrich an der Flaschensortier-Anlage. Foto: Foto: Guido Berg

Schmecken werden das die Kunden, wenn das Bürgerliche Brauhaus seine „Sommersonne“ strahlen lässt. So werde ein für 2020 geplantes American Pale Ale heißen, eine Biersorte, gebraut mit sogenanntem Frucht-Hopfen. Das ist ein Hopfen, der von Natur aus nach Zitrone, Mango oder Grapefruit duftet, „ein Geruchserlebnis“, wie Hohmann sagt. Die „Sommersonne“ werde sehr leicht sein, „schlank und frisch“ und ideal schmecken zu Salat oder beim Grillen.

Auch ein Jubiläumsbier wird es 2020 geben. Im zurückliegenden Jahr habe der Brauerei-Chef Jürgen Kachold „den genialen Einfall“ gehabt, an „100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“ zu erinnern. Beim entsprechenden Staatsakt in Berlin war das Saalfelder Jubiläumsbier prompt einziges und offizielles Bier und der Bundespräsident persönlich bedankte sich mit einem Brief.

In diesem Jahr wird die Saalfelder Johanneskirche auf dem Etikett zu sehen seien anlässlich von 70 Jahren Johanneskirchen-Chor. Beim Kellerbierfest am 20. und 21. März werde das Bier präsentiert. Hohmann freut sich darauf, denn neben seinem Bier werde es auch einen Kabarett-Auftritt des Radeberger Biertheaters beim Kellerbierfest geben.

„Gegessen und getrunken wird immer“, sagt Hohmann

Hinsichtlich einer womöglich schwächelnden Konjunktur bleiben die Saalfelder Biermacher gelassen: „Gegessen und getrunken wird immer“, sagt Hohmann und insbesondere auf die Kundschaft der Region Saalfeld sei Verlass. Hohmann: „Saalfelder sind Gourmets.“

Großprojekte, wie der Bau einer neuen Halle, wurden zwar verschoben. Dennoch investiert das Bürgerliche Brauhaus im Jahr 2020 erheblich: Laut Hohmann werden bis zu 400.000 Euro in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach investiert, um damit die Eigenstromversorgung sicherzustellen. Auch ein neuer Dampfkessel und eine neue Kälteanlage werden angeschafft.

Obwohl sich die Rohstoffe „extrem“ verteuert haben – der Hopfenpreis habe sich in den letzten Jahren verzehnfacht –, sollen die Bierpreise 2020 stabil bleiben. Allenfalls werde der Kasten-Pfand erhöht, um den Rücklauf zu verbessern. Zu den 2020er Neuigkeiten gehört laut Hohmann und Dießel auch, dass zum 31. Saalfelder Bierfest am ersten September-Wochenende ein neues beziehungsweise anderes, moderneres Zelt auf dem Markt stehen wird. Aufgrund der großen Nachfrage werde es 2020 zudem erstmals eine zentrale Tischreservierung über die Stadtinformation geben.