Die Akteure des Sommertheaters bei den Proben. Bald sind sie im Garten des Pfarrhauses in Kamsdorf, Lämmergasse 1, zu Gast.

Sommertheater am Donnerstag in Kamsdorf

Kamsdorf. Drachen gibt es immer wieder: eine Aufführung in Kamsdorf

Das Ensemble des Kinder- und Jugendpfarramtes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) sowie der Spiel- und Theaterwerkstatt Erfurt – hier bei Proben – geht mit dem Stück „Der Drache“, einer politischen Märchenkomödie von Jewgeni Schwarz (1896-1958), auf Tournee. Am Donnerstag, 3. August, 20 Uhr, sind sie auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Kamsdorf im Garten des Pfarrhauses, Lämmergasse 1, zu Gast.

In einer Stadt herrscht seit Hunderten Jahren ein fürchterlicher dreiköpfiger Drache. Einmal im Jahr wird ihm zu Ehren eine junge Frau aus dem Volk geopfert. Die Menschen haben sich längst arrangiert mit der Diktatur, in der sie leben, sie wissen ihre Stabilität zu schätzen. Doch dann taucht Lanzelot, ein berufsmäßiger Held, auf und stellt die alte zweifelhafte Ordnung infrage. Das Stück ist eine märchenhafte Parabel über Macht, Freiheit, Wahrheit, Heldenmut und Liebe. Der poetische und erschreckend komische Text könnte nicht zeitgemäßer sein, denn Drachen gibt es immer wieder. Karten gibt es an der Abendkasse.