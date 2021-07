Sommertheater im Hof des Pfarrhauses Kamsdorf

Probe bei der Spiel- und Theaterwerkstatt Erfurt. Am Donnerstag nächster Woche ist das Sommertheater in Kamsdorf zu erleben.

Kamsdorf "Figaro lässt sich scheiden" kommt am nächsten Donnerstag ab 20 Uhr zur Aufführung

Das Ensemble des Kinder- und Jugendpfarramtes der EKM und der Spiel- und Theaterwerkstatt Erfurt geht mit der Komödie „Figaro lässt sich scheiden“ von Ödön von Horváth auf Sommertournee durch Mitteldeutschland und gastiert am Donnerstag nächster Woche in Kamsdorf. Nach Stationen in Großfahner, Bad Schmiedeberg, Halle und Gräfenthal bauen sie ihre Bühne nun schon seit vielen Jahren gern im Hof das Kamsdorfer Pfarrhauses auf.

Das Stück erzählt von Revolution, von Emigration, Liebe und Ehe. Mit großer Spielfreude bearbeitet das Ensemble den Text von Ödön von Horváth (1901-1938). So kann sich das Publikum auf einen heiter-turbulenten und besinnlichen Sommertheaterabend freuen. Die Inszenierung unter der Leitung von Sabine Kappelt, Referentin im Kinder- und Jugendpfarramt der EKM, und dem Regisseur Stephan Mahn beschäftigt sich mit Fragen wie: Was geschieht denn, wenn die Revolution eine neue Welt gebiert und wie ein Orkan die historisch bedeutungsvollsten Ereignisse der letzten Jahrhunderte über den Haufen fegt?

Die inzwischen vieljährige Arbeit des Ensembles steht im Kontext der Ausbildung Theaterpädagogik, die vom Kinder- und Jugendpfarramt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gemeinsam mit der Spiel- und Theaterwerkstatt Erfurt e.V. angeboten wird.

Die evangelische Kirchengemeinde Kamsdorf lädt ein zum Sommertheater am Donnerstag, dem 5. August 20 Uhr in Kamsdorf, Lämmergasse 1. Eintrittskarten können an der Abendkasse erworben werden. red