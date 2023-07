Songwriting und nachhaltige Fashion im Saalfelder Böll-Gymnasium

Saalfeld. Gelungenes Abschlussfest des Schuljahres mit Ergebnis-Präsentationen von 26 Projekt-Gruppen. Mit dabei: Madonna-Logo auf einem Labyrinth-Stein.

„Morgen ist Zeugnisausgabe“, informiert die Schülerin Melina. Und deshalb wird am Tag zuvor schon einmal kräftig gefeiert. Das Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld gestaltete am Donnerstag ihr Schuljahresabschlussfest und das war, wie Lehrer Sascha Roth erläuterte, auch die Gelegenheit für die Gymnasiasten, die Ergebnisse ihrer klassenübergreifenden insgesamt 26 Projektgruppen vorzustellen. In den Projektgruppen ging es um Sport, Natur, Geschichte, Fairtrade, Gesundheit, gesundes Essen und vieles mehr. In der Gruppe von Martha, Lennox, Tom und Luca drehte sich alles um nachhaltige Kleidung.

„Sachen, die nicht nachhaltig sind, werden als nachhaltig verkauft“

Martha und Lennox sind nach ihren Forschungen nahezu einig, dass nachhaltige Kleidung ein rares Gut ist, insbesondere bei Neuware. Viele Hersteller betrieben Greenwashing, das heißt, sie proklamierten Nachhaltigkeit ohne wirklich nachhaltig zu sein. Ein Hersteller erklärte etwa, seine Klamotten würden aus Plastikmüll hergestellt, das aus dem Meer stammt. Ja, Müll ist es schon, nur eben nicht aus dem Meer, wie sich herausstellte. „Die Herstellerangaben müssen nicht wahr sein“, fasst Lennox zusammen. „Sachen, die nicht nachhaltig sind, werden als nachhaltig verkauft“, sagt Martha.

Dass sei auch der Grund, warum viele Jugendliche auf neue Sachen verzichten und auf Getragenes abfahren. „Vintage ist total im Trend“, meint Martha. Sachen aus alten Kleiderschränken seien „für Jugendliche total hip“. Darum haben die jungen Böllianer in ihrem praktischen Teil gebrauchte T-Shirts aufgewertet, um sie unter die Mitschüler zu bringen. Diese Alt-T-Shirts aufzutreiben half die Saalfelderin Daniela Jahn, die in der Brudergasse das Second-hand-Geschäft „Danis Kleidergeschichten“ führt. Diese T-Shirts färbten die Schüler mit der Batik-Methode - und die farbenfrohen Ergebnisse können sich sehen lassen. Dass sie damit noch nicht die Welt retten, wissen sie. Lennox erklärt: „Es ist ein globales Problem. Daran müsste die ganze Welt arbeiten.“

„Einfach mal machen und sich nicht auf Perfektion versteifen“

Um erste eigene Liedtexte ging’s bei den Songwritern, die mit Hilfe des Hip-Hoppers Paul Essebier von der Saalfelder Höhe die Grundregeln erlernten. Intro, Strophe, Bridge. Metaphern, Vergleiche, Wortspiele. Mit Hilfe dieses theoretischen Rüstzeugs hat Ayleen - die seit 2019 in der Coverband Jayleess singt - den Song „Poisoned Love“ geschrieben und auch aufgenommen. Den dafür nötigen Sound hat sie im Internet gefunden. Auch Hanna-Magdalena und Marlene texteten einen Song, der den Arbeitstitel „Friendship“ trägt und den sie mit eigener Klavierbegleitung aufgenommen haben. Paul Essebier hat dabei die Rolle eines Produzenten eingenommen. Seine wichtigste Botschaft: „Einfach mal machen und sich nicht auf Perfektion versteifen.“

Ihren großen Auftritt hatte die Theatergruppe, angeleitet durch Theater-Pädagogin Friederike Dumke. Es ist ohne Frage ein revolutionäres Stück, dass die Schüler, in der Mehrzahl Schülerinnen, auf die Aula-Bühne brachten. Es heißt „Gleichberechtigung im Märchenwald“ und es geht um Prinzessinnen, die der auf Schönheit und Gehorsamkeit setzenden Königin nicht mehr folgen und ein authentisches, freies Frauenleben einfordern. Sie rufen „Änderung jetzt! Änderung jetzt!“ und „Wir sind die letzte Märchenland-Generation“ und „Gleiche Rechte, ob Zwerg, Riese oder Frau“. Letztlich wird die Macht der Königin gebrochen, der Applaus ist groß.

Auch die Künstlerin Jess Fuller ist an diesem Donnerstag auf dem Böll-Schulhof. Sie erstellt gemeinsam mit Lehrerin Steffi Schramm und elf Schülern ein bleibendes Kunstwerk, ein Labyrinth aus Steinen. Diese sind aufwendig verziert, so auch mit einem Logo von Madonna, von der Elias ein großer Fan ist, wie er zugibt. Die Künstlerin sieht das Labyrinth angelehnt an Prometheus und Ariadne, ein Thema, dass sie seit 35 Jahren bewege. Der Zehntklässler Sohailahmad ist mit dem entstandenen Labyrinth sehr zufrieden: „Es war eine gute Erfahrung.“